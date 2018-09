Syahrini Santai Ganti Baju di Atas Panggung Konser Tunggal 10 Tahun Jambul Khatulistiwa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada gelaran konser Journey of Syahrini (JOS) 10 tahun jambul khatulistiwa, sang diva sempat melakukan aksi berganti baju di atas panggung.

Memperingati 10 tahun perjalanan karirnya, Syahrini mengadakan konser tunggal di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Kamis (20/09/2018) malam.

Konser bertajuk Journey Of Syahrini (JOS) tersebut berlangsung meriah dan kabarnya juga dihadiri penonton dari kerajaan Malaysia.

Penyanyi Syahrini benar-benar membuktikan bahwa konser tunggalnya yang berlangsung di malam, berbeda dari yang lain.

Penyanyi yang mengadakan konser umumnya berganti pakaian di belakang panggung, tetapi tidak dengan Syahrini.

Dikutip dari Kompas.com pada Jum'at, (21/09/2018) pelantun "Sesuatu" itu malah dengan santainya mengganti kostum di panggung konsernya yang bertajuk Journey of Syahrini #10tahunjambulkhatulistiwa.

"Anda biasa melihat konser ganti baju di belakang panggung. Jadi ini prosesnya," ujar Syahrini yang memanggil krunya untuk memakaikan cape atau mantel putih yang menjuntai panjang.

"Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa tiket saya mahal sekali ya untuk bayar mereka ini," tambahnya yang membuat para penonton tertawa.

Syahrini lalu membawakan sebuah lagu hit dari mendiang diva dunia, Whitney Houston, berjudul "I Have Nothing" dan singel "All I Ask" milik Adele.

Di tengah-tengah, mantel itu ditarik ke atas membentuk sebuah layar besar. Sedetik kemudian, mantel tersebut menampilkan gambar berlian yang berjatuhan.

