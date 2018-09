Hari Jisun Mengklarifikasi Mengapa Dia Merasa Ditipu Tampil di Acara Hitam Putih Deddy Corbuzier

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari Jisun, YouTuber asal Korea Selatan yang baru-baru ini berseteru dengan Deddy Corbuzier membuat video klarifikasi di YouTube Channel-nya, Sabtu (22/9/2018).

Dia berseteru setelah tampil sebagai bintang tamu di acara talshow Hitam Putih yang dipandu Deddy Corbuzier belum lama ini.

Di acara itu dia tampil bersama mamanya dan beberapa YouTuber lainnya untuk mencoba makanan-makanan Indonesia.

Di satu segmennya, ada lomba makan mi pedas menggunakan 500 biji cabai.

Jisun tak ikut makan namun sang mama ikut.

Deddy Corbuzier mengatakan mama Jisun tak usah ikut makan, namun sang mama tetap ingin ikut makan.

Usai tampil, mama Jisun malah sakit perut hingga tak bisa berdiri gara-gara menyantap mi pedas tersebut.

Dia lantas memposting sesuatu di Instagramnya yang menyatakan dia kecewa dan ditipu acara itu.

Menanggapi pernyataannya itu, Deddy mengatakan sebaiknya Jisun tidak berkata demikian karena kemudian banyak warganet yang membully Deddy dan mengatakan acaranya alai.

Deddy pun berkomentar di Instagram Jisun.

"@harijisun Why telling the truth is hard these days? (Kenapa memberitahu kebenaran sangat sulit akhir-akhir ini )

Makin banyak Netizen yang jadi salah berpikir krn kata kata anda.. Ibu sampai sakit. Kecewa di Hitam Putih... Acara gw Alay.. Bla bla bla...," tulis Deddy.