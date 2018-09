Ini Alasan Sebenarnya Youtuber Hari Jisun Kecewa pada Acara yang Dipandu Deddy Corbuzier

BANJARMASINPOST.CO.ID - Youtuber Hari Jisun akhirnya memberikan klarifikasi tentang alasannya kecewa menghadiri acara Hitam Putih yang dipandu Deddy Corbuzier.

Sebelumnya Hari Jisun terlibat saling singgung di sosial media dengan Deddy Corbuzier karena si Youtuber merasa kecewa pada acara Hitam Putih.

Berita yang beredar di dunia maya sebelumnya adalah ibunda Hari Jisun masuk rumah sakit setelah hadir di sana sebagai bintang tamu dan makan mie pedas yang diberi 500 cabai.

Berita tersebut akhirnya sampai ke telinga Deddy Corbuzier.

Deddy Corbuzier menanggapi Hari Jisun melalui akun Instagram miliknya.

"@harijisun Why telling the truth is hard these days? Makin banyak Netizen yang jadi salah berpikir krn kata kata anda.. Ibu sampai sakit. Kecewa di Hitam Putih... Acara gw Alay.. Bla bla bla...," tulis Deddy.

"Its so funny how people try to be Famous these days.. Oh and really I'm nice to all my Guess... The one that tell the truth. Seriously... Stop spamming hoax. And my Fans that smart people know i always tell the truth." imbuhnya.

Melihat ini, Hari Jisun akhirnya membuat klarifikasi dengan menjelaskan secara gamblang sejak awal proses hingga selesai syuting.

Hari Jisun menegaskan dirinya kecewa bukan karena ibunya sakit karena makan pedas.