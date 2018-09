Live BeinSport 1! Cara Nonton Live Streaming Liverpool vs Southampton Liga Inggris Pekan 6 di HP

Jadwal Liverpool vs Southampton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Liverpool vs Southampton dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 6 malam ini akan mempertemukan Liverpool vs Southampton. Pertandingan Inter Milan vs Parma akan dimulai pada Sabtu (22/9/2018) pukul 21.00 Wib.

Liverpool vs Southampton disiarkan langsung (live) Beinsport 1. Live Streaming Liverpool vs Southampton juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 1 serta di situs penyedia live streaming, seperti yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Liverpool vs Southampton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Liverpool tengah menatap partai keenam Liga Inggris musim ini kontra Southampton di Stadion Anfield, Sabtu (22/9/2018) mulai pukul 21.00 WIB.

Menjelang pertandingan tersebut The Reds tengah diliputi kabar baik setelah bek tengah Dejan Lovren dikabarkan telah kembali ikut berlatih pada Rabu (19/9/2018) lalu.

Pelatih Juergen Klopp turut berkomentar atas kondisi terbaru sang pemain.

"Dejan Lovren sudah dekat, ia terlihat sangat sehat. Ia telah melakukan tes laktat sepekan lalu dan kondisi kebugarannya benar-benar ada di level baik pada saat ini," kata Juergen Klopp dilansir BolaSport.com dari laman resmi klub.

"Ini hal bagus dan departemen kebugaran telah bekerja dengan baik. Kita akan lihat nanti," ucap Klopp menambahkan.

Selain itu, Juergen Klopp, menyebut Mohamed Salah sedang dalam krisis mencetak gol, tetapi hal itu tidak perlu dibicarakan.

Juergen Klopp mengaku tidak ada yang harus dibicarakan mengenai performa Mohamed Salah pada awal musim ini.