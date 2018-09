Live Beinsport 3! Cara Nonton Live Streaming Manchester City vs Cardiff Liga Inggris Pekan 6 di HP

Cardiff City vs Manchester City Live Beinsport 3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Cardiff City vs Manchester City dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 6 malam ini akan mempertemukan Cardiff City vs Man City. Pertandingan Cardiff City vs Man City akan dimulai pada Sabtu (22/9/2018) pukul 21.00 Wib.

Cardiff City vs Man City disiarkan langsung (live) Beinsport 3. Live Streaming Cardiff City vs Man City juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Cardiff City vs Man City via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Pep Guardiola menurunkan para pemain andalannya dalam lawatan Manchester City ke markas Cardiff City pada pekan keenam Liga Inggris 2018-2019.

Laga Cardiff City melawan Manchester City dihelat di Stadion Cardiff City, Sabtu (22/9/2018) mulai pukul 21.00 WIB.

Dikutip dari bolasport.com, pada laga ini, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menurunkan beberapa pemain yang berbeda daripada laga tengah pekan kontra Lyon di Liga Champions.

Nicolas Otamendi akan tampil menggantikan John Stones dan berduet dengan Aymeric Laporte di lini belakang.

Sementara itu Sergio Aguero akan tampil kembali sebagai starter di lini depan menggantikan Gabriel Jesus.

Aguero akan diapit dua pemain, Raheem Sterling dan Leroy Sane.

Fernandinho, Ilkay Guendogan, dan Bernardo Silva akan bahu membahu di lini tengah.