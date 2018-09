Ratusan Sineas Banua Ngobrol Film Bareng di Taman Budaya

Ngofi Tak Sekedar Nonton Film

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Forum Sineas Banua kembali menggelar acara Ngobrol Film (Ngofi) di belakang panggung terbuka Bakhtiar Sanderta Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Jum'at (21/9/2018) pukul 20.00 Wita.

Ngofi adalah program reguler dari FSB yang menghadirkan film-film alternatif melalui jalur layar mandiri.

Selain menonton film, Ngofi juga mengadakan diskusi mengenai isu yang ada pada film yang dipertontonkan atau diskusi bersama pembuat film.

Pada acara Ngofi yang ke 24 kali ini menampilkan WaterTreeFilm dan Forum Sineas Banua mempersembahkan East Cinema. Suatu program yang menyajikan wajah dunia timur sesungguhnya melalui sinema.

Film-film yang akan ditayangkan yaitu From The Edge Of Sanity (Suriah), Pianist of Yarmouk (Suriah), Dyab (Irak), dan Mary Mother (Afghanistan).

Ketua Forum Sineas Banua (FSB), Ade Hidayat mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakulan setiap bulan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja dari devisi Apresiasi FSB.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan referensi, edukasi, dan apresiasi. Kami tidak semata-mata hanya menontonkan, tatapi kami juga melakukan diskusi juga. Dan kami menghadirkan pemantik diskusi. Malam ini kami mengundang dua dosen dari ULM yang memang sesuai dengan tema film hari ini," tuturnya pada banjarmasinpost.co.id, Jumat (21/9/2018) malam.

Saat itu dihadiri oleh 102 orang peserta. Dan ini diikuti oleh umum, siapapun boleh mengikuti dan hadir dalam kegiatan ini.

"Karena film-film dengan tema seperti ini erat hubungannya dengan pers, maka kali ini kami melakukan kerja sama dengan LPM Peristiwa dari ULM," jelasnya.

