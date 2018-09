Traveling, Selfie, Unggah ke Medsos, ini 18 Lokasi yang Dinobatkan Paling "Instagramable" di Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Traveling bagi pelancong milenial tak akan lengkap tanpa selfie di tempat-tempat paling instagramable.

Generasi milenial dan media sosial sulit untuk dipisahkan.



Berdasarkan penelitian dari perusahaan asuransi Schofield Insurance pada 2017, ditemukan bahwa destinasi Instagramable alias yang bagus untuk difoto dan diunggah ke Instagram ternyata penting bagi pelancong milenial.

Destinasi Instagramable inilah yang akhirnya memutuskan pelancong milenial untuk pergi ke suatu tempat.

Lewat hasil penelitian tersebut, penjual barang aktivitas luar ruang, Windfields Outdoors dari Inggris, menganalisis lokasi paling Instagramable di dunia.

Pencarian dilakukan lewat jumlah tagar (hashtag) yang disematkan para pengguna Instagram pada lokasi tersebut.

Hasilnya menunjukkan ada 18 lokasi di dunia dengan jumlah tagar paling banyak di Instagram.

Berikut daftar lokasi paling Instagramable di dunia berdasarkan pencarian Windfields Outdoors:

1. Central Park di New York City, Amerika Serikat - 5,8 juta tanda tagar

2. Menara Eiffel di Paris, Perancis - 4,7 juta tanda tagar

3. Times Square di New York City, Amerika Serikat - 3,2 juta tanda tagar

4. Big Ben di London, Inggris - 2,8 juta tanda tagar

5. Grand Canyon di Arizona, Amerika Serikat - 2,7 juta tanda tagar 6. London Eye di London, Inggris - 2,5 juta tanda tagar

7. Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab - 2,4 juta tanda tagar

8. Musee du Louvre di Paris, Perancis - 2,3 juta tanda tagar

9. Brooklyn Bridge di New York City, Amerika Serikat - 2,3 juta tanda tagar

10. Goldan Gate Bridge di San Ffransisco, Amerika Serikat- 2,2 juta tanda tagar

11. Niagara Falls di Ontario, Kanada - 2.194.575 tanda tagar

12. Empire State Building di New York City, Amerika Serikat - 2.173.858 tanda tagar

13. London Brigde di London, Inggris - 1,7 juta tanda tagar

14. Patung Liberty di New York City, Amerika Serikat -1,5 juta tanda tagar

15. Sagrada Familia di Barcelona, Spanyol - 1,4 juta tanda tagar

16. Colosseum di Roma, Italia - 1,2 juta tanda tagar

17. Machu Pichu di Cuzco, Peru - 1,1 juta tanda tagar

18. Angkorwat di Siem Reap, Kamboja - 1 juta tanda tagar

