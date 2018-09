Tutorial Riasan Perempuan Cantik Ini Ditonton Orang India

ALFIAH, make up artist

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Makin banyak perempuan muda di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang kini menggeluti dunia kecantikan, salah satunya make up artist (MUA). Maklum, profesi ini sekarang makin kerap dibutuhkan pada berbagai event atau kegiatan istimewa lainnya.

Selain itu, jasa MUA juga berkaitan erat dengan bidang kreativitas seperti fotografi, biro iklan, majalah, dan lainnya. Antara lain perempuan muda di Banua ini yang sekarang aktif menekuni bidang ini adalah Alfiah.

Bagi Alfiah, profesi MUA tidak sekadar menyulap wajah atau penampilan seseorang menjadi cantik. Lebih dari itu juga menjadi wahana edukasi tentang bagaimana seorang perempuan mampu berdandan secara mandiri menyesuaikan bentuk wajah.

Ilmunya itu pun ia tularkan dalam beberapa tutorial make up di media sosial (medsos). Tak heran berkat berbagi ilmunya itu, kini dirinya dipercaya menjadi official host (OH) di sebuah akun live streaming.

Alfiah menuturkan awalnya ia hanya orang rumahan yang tak suka dandan. Kebetulan dirinya punya saudara yang sekolah di SMK kecantikan dan teman yang punya usaha salon kecantikan. Ia kemudian sering membantu pekerjaan mereka.

Namun saat itu dirinya belum terpikir untuk mendandani diri. Ini karena ia disibukan aktivitasnya menjalankan usaha secara daring.

"Saat aku jualan yang paling laku kosmetik. Umumnya konsumen ketika hendak membeli selalu menatap wajah saya dan bertanya cara penggunaan kosmetiknya," tutur Alfiah, Sabtu (22/09/2018).

Ia kemudian belajar tata cara penggunaan kosmetik. Sebagian pelanggannya kebetulan perias sehingga bisa saling sharing ilmu tata rias yang baik dan benar.

"Lalu saya berteman di dunia maya. Nah, akhirnya muncul banyak saingan sehingga saya berpikir saya harus cantik agar makin memantapkan usaha,” bebernya.

