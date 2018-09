Hasil Polling Pilpres 2019 Mata Najwa: di FB Prabowo-Sandiaga Menang 73 persen dari Jokowi-Ma'ruf

BANJARMASINPOST.CO.ID - Program televisi Mata Najwa melalui akun media sosialnya, mengadakan polling untuk mengetahui respons pengguna media sosial pada Pilpres 2019.

Dari hasil polling yang dilakukan inilah hasil final atau akhir polling yang diadakan pada Sabtu 22 September 2019.

Program televisi ini pun memanfaatkan tiga media sosial, yakni Facebook, Twitter dan Instagram.

Hasil akhir dari ketiga polling juga sudah resmi diumumkan melalui Twitter @MataNajwa.

PENCABUTAN NO URUT - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ketika pencabutan nomor urut Capres dan Cawapres Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9). Jokow-Ma'aruf Amin mendapat No 01, sementara Prabowo-Sandi No 02. (Warta Kota/Henry Lopulalan)

"Ciyeeee... ciyeee yang sudah nanyain terus hasil polling.

Nah, sekarang semua polling sudah berakhir waktunya

Di IG polling berlangsung 24 jam.

Di FB dan Twitter polling berlangsung 48 jam.

Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam polling media sosial ini," tulis Twitter @MataNajwa.