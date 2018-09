Jadwal Live Beinsport 3 Frosinone vs Juventus Liga Italia Pekan 5 - Pelampiasan Cristiano Ronaldo?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (live) beinsport 3 Frosinone vs Juventus di Stadio Benito Stirpe pada Pekan 5 Liga Italia, Senin (24/9/2018).

Pertandingan Frosinone vs Juventus tak disiarkan langsung televisi nasional. Namun, live streaming Frosinone vs Juventus dapat diakses via beinsports.com atau penyedia streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, nontonliga.com dan lainnya.

Juventus siap meneruskan start sempurnanya. Sementara itu, Cristiano Ronaldo bakal mencari pelampiasan untuk rasa frustrasi menyusul kartu merah yang didapatkannya di Eropa.

Ronaldo sudah mencetak gol pertamanya untuk Juventus, bahkang langsung dua gol ketika menang 2-1 atas Sassuolo akhir pekan kemarin.

Juventus pun meraih kemenangan ke-4 dari empat laga yang sudah mereka mainkan di liga musim ini.

Juventus kemudian mengawali kiprahnya di fase grup Liga Champions 2018/19 dengan laga tandang melawan Valencia.

Ronaldo dikartu merah di pertengahan babak pertama, yang oleh kubu Juventus dinilai sebagai sebuah keputusan yang salah. Namun Juventus tetap mampu menang 2-0 lewat sepasang gol Miralem Pjanic dari titik 12 pas.

Pelatih Massimiliano Allegri diyakini akan memaksimalkan tenaga Ronaldo di liga. Kemenangan atas Frosinone pun diincar.

Bagi Ronaldo, kekecewaan dari Mestalla mungkin bisa sedikit terobati dengan menambah pundi-pundi golnya di Serie A dan membantu timnya meraih kemenangan.

Cristiano Ronaldo (telanjang dada) bersama rekan setim di Juventus merayakan kemenangan atas Sassuolo dalam partai Liga Italia di Allianz Stadium Turin, 16 September 2018. (MARCO BERTORELLO/AFP)

Frosinone, yang baru mengumpulkan satu poin dari empat laga, bakal harus bekerja sangat keras jika ingin coba meredam lalu sang juara bertahan.