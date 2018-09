SGI Launching Gerakan Leterasi Hulu Sungai Utara, Tingkatkan Kualitas Mengajar Guru

BANJARMASINPOST.CO ID, AMUNTAI - Sekolah Guru Indonesia (SGI) kembali menggelar Workshop dan Launching "Gerakan Leterasi Hulu Sungai Utara" di Auditorium Bappelitbang HSU.

Kegiatan ini ditandai dengan Pemukulan Gong oleh Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Abdul Wahid HK.

Acara ini dihadiri oleh Bupati HSU H Abdul Wahid HK serta Kedatangan Mr Saleh Bazead selaku CEO NAMA Foundation, Ms. Nurul Atiqah Anwar (Head of Planing Development and Studies of Nama Foundation), Rina Fatimah (Head of Internal Affairs NICE Indonesia), Rantala Sikayo (Executive Manager Wafaa Indonesia Gemilang), Arif Rahmadi Haryono (General Manager Program Dompet Dhuafa Pendidikan), Selvy Safitri (International Partnership Dompet Dhuafa) dan Ahmad Abdul Wasiudin (Ketua Sekolah Guru Indonesia Dompet Dhuafa) dari Jakarta disambut oleh anggota SGI Kabupaten HSU dengan berbagai penampilan dan seni.

Mulai dari penyambutan tarian Hadrah, tarian, musikalisasi puisi, madihin, yel-yel sampai dengan baturai pantun dipertunjukkan kepada para tamu undangan dan peserta workshop sehingga membuat suasana menjadi semarak.

Bupati HSU H Abdul Wahid HK dalam sambutannya mengatakan, menyambut baik kepada jajaran pengurus SGI dibawah naungan Dompet Dhuafa Corporate University dan NAMA Foundation atas inisiatif melaksanakan Launching gerakan Literasi Hulu Sungai Utara dan struktur organisasi SGI Hulu Sungai Utara.

Bupati Wahid meyakini kegiatan ini memiliki makna yang penting dan strategis, karena gerakan Literasi dapat dijadikan sebagai gerakan menumbuhkan Budi pekerti siswa/guru yang bertujuan agar siswa/guru HSU mempunyai memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat.

"Apalagi ditambah dengan Launching struktur organisasi SGI Hulu Sungai Utara, yang kita harapkan organisasi ini berbagai kegiatan pendidikan khususnya gerakan Literasi di HSU sehingga tujuan dari gerakan ini dapat tercapai sesuai harapan," Kata Bupati Wahid sekaligus membuka Launching Gerakan Literasi HSU.

Sejak kehadiran SGI di Kabupaten HSU dalam kurun waktu Februari hingga September sudah tercatat 450 guru yang sudah mendapatkan pelatihan, bahkan kehadiran SGI di Hulu Sungai Utara juga dirasakan manfaatnya oleh guru yang datang dari Kabupaten Balangan, Tabalong dan Hulu Sungai Tengah.

Literasi dianggap menjadi salah satu upaya mendorong bangkit nya kemajuan sebuah bangsa yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam menyerap berbagai informasi dan menjadi lainnya lebih keritis sehingga diharapkan khususnya para pelajar menjadi lebih aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Oleh karenanya perlu diketahui bahwa Literasi, bukan hanya membaca saja, namun lebih lanjut Literasi ada 6 macam, yaitu Literasi baca tulis, Literasi Finansial, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital dan literasi budaya dan kewarganegaraan.