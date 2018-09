Enam Tahun Bubar, Westlife Rencana Kembali dan Rilis Album, Sayang Tanpa Member yang Satu ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anda yang besar di tahun 90-an pasti akrab dengan boyband satu ini.

Sebelum ada Kpop atau One Direction, Westlife adalah boyband favorit semua remaja.

Boyband yang berasal dari Irlandia ini beranggotakan Shane Filan, Kian Egan, Nicky Bryne, Mark Feehily, dan Bryan McFadden.

Westlife booming tak hanya di Indonesia, tapi juga dunia pada tahun 1998 hingga 2005.

Bahkan mereka memiliki beberapa lagu yang menjadi hitz hingga saat ini. Contohnya ‘I Have a Dream (1999), ‘Uptown Girl (2001), hingga You Raise Me Up (2005).

Namun pada tahun 2004, Bryan ‘hiatus’ untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga dan pada 23 Juni 2012, Westlife dibubarkan.

Nah, enam tahun pasca pembubaran tersebut, ada kabar baik buat Anda penggemar Westlife.

Dilansir dari dailymail.co.uk pada Minggu (23/9/2018), Westlife memiliki rencana untuk ‘comeback’.

Seperti dilaporkan oleh Sun Irlandia, boyband ini memiliki rencana untuk kembali bersatu di bawah label Universal Music Group.

Namun comeback tersebut tidak akan diikuti oleh Brian McFadden.