Jadwal & Link Live Streaming Korea Open 2018 - Anthony Ginting dan Jonatan Christie Main Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan link live streaming Korea Open 2018 akan tersaji Selasa (25/9/2018). Tiga wakil Indonesia akan tampil pada hari pertama Korea Open atau Korea Terbuka 2018. (Link Korea Open 2018'>Live Streaming Korea Open 2018 di akhir berita)

Siaran langsung dan live streaming Korea Open 2018 para pebulu tangkis Indonesia mulai pukul 14.00 WIB. Link bisa diakses via streaming www.smashnation7.com atau www.badvidliv.com.

Tiga wakil Indonesia yang akan bertanding pada hari pertama yaitu Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo (Jepang), Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Ou Xuanyi/Tang Jinhua, Ronald/Annisa Saufika vs Kim Hwi Tae/Kim Hye Jeong (Korea Selatan)

turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 500 Korea Open 2018 yang memperebutkan hadiah dengan total USD 600.000 akan mulai bergulir pada Selasa (25/9/2018).

Korea Open 2018 kali ini, Marcus/Kevin tidak bakal tampil. Sedangkan Greysia/Apri mundur karena Apri mengalami luka sobek pada telapak kaki kanannya sejak Japan Open 2018.

Namun, para pecinta bulu tangkis masih bisa menyaksikan aksi Jonatan Christie dan Anthony Ginting.

Pada babak pertama Jonatan Christie akan melawan wakil Jepang, Kanta Tsuneyama sedangkan Ginting akan melawan wakil Prancis, Lucas Corvee. Di atas kertas, Ginting dan Jonatan Christie dapat melewati babak pertama yang dihelat pada hari kedua dengan mudah.

Korea Open 2018 yang kini masuk di level BWF World Tour Super 500 akan berlangsung pada 25-30 September 2018 di SK Handball Stadium, Seoul, Korea Selatan.

Atlet Bulutangkis Tunggal Putera Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting saat berlaga di China Open 2018 (Instagram/ @badminton.ina)

Berikut jadwal pebulu tangkis Indonesia di Korea Open 2018 hari pertama pada Selasa (25/9/2018) :

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo (Jepang) Pukul 14.00 Wib