Jadwal Matchday 2 Liga Champion 2018, MU vs Valencia, Tottenham vs Barcelona, Napoli vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions 2018-2019 matchday 2 dijadwalkan akan mulai bergulir Selasa, 2 Oktober 2018 mendatang.

Dijadwalkan RCTI kembali menggelar siaran langsung match day 2 Liga Champions 2018-2019.

Ada sejumlah partai menarik yang mengisi jadwal Liga Champions matchday 2.

Pada Selasa, 02 Oktober 2018, ada pertandingan Juventus vs Young Boys dan Hoffenheim vs Man City.

Kemudian Rabu 3 Oktober 2018, ada banyak pertandingan menarik seperti Bayern Munchen vs Ajax, Manchester United vs Valencia dan juara bertahan Real Madrid yang melawat ke kandang CSKA Moskow.

Kemudian Kamis 4 Oktober 2018 ada pertandingan PSV Eindhoven vs Inter Milan, Tottenham vs Barcelona, Napoli vs Liverpool.

Pada matchday pertama fase grup Liga Champions 2018-2019 yang tuntas digelar hingga Rabu (19/9/2018) atau Kamis dini hari WIB, wakil Inggris mendapatkan hasil yang campur aduk.

Manchester United dan Liverpool FC melalui ujian pertama dengan kemenangan.

Man United memukul BSC Young Boys 3-0 pada Rabu (19/9/2018), sehari setelah Liverpool menang dramatis atas Paris Saint-Germain dengan skor 3-2.

Sementara itu, Tottenham Hotspur dan Manchester City berada pada sisi gelap karena sama-sama menelan kekalahan dengan skor 1-2.

