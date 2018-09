Jadwal Siaran Langsung Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam di Piala AFC U-16 2018 Live MNC TV Malam Ini

Jadwal Siaran Langsung MNC TV Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam Piala AFC U-16 2018, Rekor Apik!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam yang berlangsung Senin, 24 September 2018 merupakan laga kedua Garuda Muda di Grup C Piala AFC U-16 2018.

Pertandingan Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam di ajang Piala AFC U-16 2018 dijadwalkan disiarkan langsung MNCTV mulai pukul 19.30 WIB.

Timnas U-16 Indonesia vs timnas U-16 Vietnam pada laga kedua Grup C Piala Asia U-16 akan dihelat di Stadion Bukit Jalil Malaysia, Senin (24/9/2018).

Timnas U-16 Indonesia tampil menjanjikan pada laga pertama fase grup Piala Asia U-16.

David Maulana dan kawan-kawan sukses memukul tim kuat, Iran, dengan skor 2-0 pada laga yang digelar pada Jumat (21/9/2018).

Jadwal Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam:

Di laga lain, timnas U-23 Vietnam ditaklukkan India dengan skor tipis 0-1. Hasil tersebut membuat Tim Garuda Asia menduduki peringkat pertama dengan keunggulan selisih gol dari India.

Jika meraih kemenangan atas Vietnam, poin Indonesia akan menjadi 6. Di pertandingan lain India akan bertemu dengan Iran.

Dengan asumsi India kalah dari Iran, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Pada pertandingan terakhir fase grup, Indonesia akan bersua dengan India. Timnas U-16 Indonesia diprediksi masih akan mengandalkan si kembar, Bagas Kaffa dan Bagus Kahfi, untuk menekuk Vietnam.

Dilansir dari bolasport.com, kedua pemain tersebut menjadi aktor kunci keberhasilan Indonesia mengandaskan Iran pada partai pertama. Bagus mencetak gol pertama pada laga tersebut pada menit ke-4 sebelum dilengkapi oleh Bagas pada menit ke-90+4.

Berikut jadwal siaran langsung timnas U-16 Indonesia di fase Grup C Piala Asia U-16 2018:

Jumat, 21 September 2018, Iran vs Indonesia 0-2, pukul 15.00 WIB

Senin, 24 September 2018, Indonesia vs Vietnam, pukul 19.30 WIB

Kamis, 27 September 2018, India vs Indonesia, pukul 19.30 WIB

keterangan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

