Paket Bundling TAU Dynamic Plan dari Telkomsel, Hadirkan Pengalaman Digital Lifestyle

BANJARASINPOST.CO.ID - Dalam rangka mengakselerasi perkembangan ekosistem digital di Indonesia yang berbasis pilar Device, Network, and Application (DNA), Telkomsel meluncurkan paket bundling “TAU Dynamic Plan” yang dapat diperoleh pelanggan baru dengan pembelian berbagai pilihan smartphone 4G.

Corcomm Telkomsel Kalimantan M. Arief Rachman mengatakan paket ini berisi kuota data besar hingga 13 GB per bulan dengan masa aktif panjang hingga 6 (enam) bulan.

"Paket ini juga dihadirkan untuk memberikan pengalaman digital lifestyle terbaik pagi pelanggan sesuai dengan minat dan hobinya," ujarnya dalam rilisnya yang dikirim ke BPost online, Senin (24/9/2018) pagi.

Vice President Prepaid Marketing Telkomsel, Riny Novitriyanti mengatakan Paket bundling ‘TAU Dynamic Plan’ merupakan perwujudan komitmen kami dalam membangun ekosistem digital yang lengkap.

Tidak hanya terus menggelar jaringan broadband berkualitas hingga pelosok nusantara, kami juga memperluas penetrasi smartphone, serta beragam aplikasi dan layanan digital berkualitas.

"Melalui kolaborasi dengan beberapa mitra distributor sebagai penyedia berbagai perangkat seluler yang canggih dan berkualitas, pelanggan memiliki banyak pilihan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan mereka.” ujar dia.

Riny lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam paket “TAU Dynamic Plan”, Telkomsel menyediakan kuota data besar, untuk mengakomodasi berbagai minat pelanggan seperti bermain games, menyaksikan pertandingan olahraga, maupun menonton film pilihan.

“Hal ini sesuai dengan visi Telkomsel sebagai sebuah telco digital company, yaitu menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya”, pungkas Riny.

Paket bundling ini tersedia dalam tiga pilihan yaitu TAU Dynamic 3 bulan dan 6 bulan. Paket TAU Dynamic 3 bulan dan 6 bulan masing-masing menyediakan kuota data 13 GB per bulan, atau total sebesar 39 GB untuk 3 bulan, dan 78 GB untuk 6 bulan. Paket ‘TAU Dynamic Plan’ juga memberikan bonus telepon hingga 900 menit untuk 6 bulan.

Pelanggan dapat mengaktifkan paket bundling “TAU Dynamic Plan” dengan mudah melalui aplikasi MyTelkomsel setelah melakukan pembelian smartphone pilihan di berbagai mitra distributor Telkomsel.

Paket data TAU Dynamic Plan sendiri terdiri dari kuota all network, kuota VideoMAX untuk mengakses konten video on demand dari Hooq, Viu, CatchPlay, Tribe, Nickeledeon Jr. serta siaran langsung liga sepakbola dunia di saluran beIN SPORTS di MAXstream, serta kuota GamesMAX untuk mengakses berbagai konten games favorit seperti Garena, Mobile Legend, Point Blank, AOV, dan Line Gets Rich.