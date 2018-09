Pemprov Kalsel Menghendaki Perempuan di Eksekutif dan Legeslatif Mencapai 30 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keterlibatan perempuan dalam dunia pemerintahan rupanya sangat dibutuhkan. Baik dalam eksekutif maupun legeslatif.

Assisten Pemerintahan Setda Provinsi Kalsel, H Siswansyah mengatakan bahwa pemerintah provinsi Kalsel dalam hal ini sangat mendukung program pemberdayaan perempuan dan anak.

Dirinya menunjukkan tiga jari kanannya sebagai simbol three and plus one. Dirinya menjelaskan yang pertama hentikan kekerasan perempuan dan anak.

Kedua, hentikan perdagangan orang. Ketiga, hentikan kesenjangan ekonomi terhadap perempuan.

Dan plusnya menekan ketertinggalan perempuan dalam politik, atau gender.

"Diharapkan Kalimantan Selatan keterwakilan perempuan dalam eksekutif maupun legeslatif mencapai 30 persen. Itu harapannya, kalau belum bisa ya 15 persen sampai 20 persen dulu," tuturnya pada banjarmasinpost.co.id, seusi kegiatan Jambore Forum Anak Daerah Kalsel, di Hotel Rodhita, Banjarmasin, Minggu (23/9/2018) siang.

(Banjarmasinpost.co.id/airul syahrif)