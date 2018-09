Castourindo Kerjasama Dengan BNI Syariah Luncurkan Paket Umrah Terjangkau Khusus Driver Go Jek

Suasana peluncuran Paket Umrah Cerdas Hasanah khusus Go Jek Castourindo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Terus memberikan pelayanan terbaik kepada para Umat Muslim di seluruh Indonesia, PT Kasturi Mandiri Wisata (Castourindo) kembali realisasikan program umrah terbaru dengan segmen khusus.

Kali ini bekerjasama dengan BNI Syariah, Castourindo luncurkan program Umrah Cerdas Hasanah khusus untuk segmen para driver Go Jek.

Peluncuran dilakukan beberapa waktu lalu bersamaan dengan Seminar Motivasi bertema Go Jek Goes to Baitullah yang digelar di Makassar, Minggu (23/9/2018).

Dijelaskan Direktur Utama Castourindo, Agus Sofyan, Castourindo membuat khusus paket umrah ini dengan harga paket yang lebih terjangkau dan total lama perjalanan selama 10 hari.

Dengan program ini, nantinya jamaah umrah driver Go Jek akan berada di Makkah selama lima hari dan di Kota Madinah Selama tiga hari.

"Melalui kerjasama ini, driver Go Jek bisa mulai menyisihkan penghasilannya atau menabung untuk biaya umrah dengan paket Umrah Cerdas Hasanah khusus Go Jek Castourindo melalui BNI Syariah," kata Agus.

Dari sisi Korporasi Go Jek, kerjasama ini menunjukkan dan memperkuat misi Go Jek dalam memberikan kesejahteraan bagi para mitranya.

Turut hadir dalam peluncuran paket Umrah Cerdas Hasanah khusus Go Jek Castourindo ini VP Go Jek Indonesia, Jaka, General Manager Haji dan Umrah BNI Syariah, Ida dan Jajaran Pimpinan BNI Syariah Pusat lainnya serta para Mitra Go Jek dari kawasan Jabodetabek. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)