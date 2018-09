Jadwal Carabao Cup 2018-2019 Malam Ini - Man United vs Derby County Hingga Liverpool vs Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Carabao Cup 2018-2019 telah memasuki babak ketiga. Sejumlah laga menarik akan tersaji yang melibatkan tim-tim raksasa Liga Inggris.

Di antaranya, Manchester United vs Derby County di Old Trafford pada Rabu (26/9), pukul 02.00 WIB. Kemudian, Liverpool vs Chelsea, Kamis (27/9/2018) pukul 01.45 WIB dan Arsenal vs Brentford pukul 01:45 WIB.

Sayangnya tak ada informasi soal televisi lokal yang menyiarkan ajang ini. Namun, sejumlah situs penyedia live streaming seperti yalla-shoot.com, nontonliga.com dan lainnya akan menyiarkan.

Khusus laga Manchester United vs Derby County, sang pelatih MU, Jose Mourinho, mengkonfirmasi bahwa salah satu gelandangnya, Ander Herrera, sudah pulih dan siap untuk diturunkan.

Baca: Jadwal Timnas U-19 Indonesia vs China PSSI Anniversary Cup 2018 - Link Live Streaming RCTI Disini

Baca: Jadwal Timnas U-16 Indonesia vs India Live MNC TV, Skenario Lolos Perempat Final Piala AFC U-16 2018

Baca: Syarat, Alur dan Cara Upload Dokumen Daftar CPNS di Link sscn.bkn.go.id, Pendaftaran CPNS 2018

Baca: Suami Bella Shofie Ternyata Daniel Rigan, Istri Pertama Irene Priscilya Disebut Cuma Lakukan Ini

Cedera membuat Herrera harus menepi dari lapangan selama dua pekan belakangan.

The Special One mengisyaratkan akan memainkan Diogo Dalot, yang baru saja mencatatkan debutnya di Liga Champions.

"Dia telah bermain di sana (Old Trafford), tetapi dalam keadaan kosong. Dia bermain dengan U-23, dan sekarang bersama tim utama," kata Mourinho.

"Pastinya orang-orang menyukai apa yang dilihatnya dalam laga menghadapi Young Boys," tambahnya.

Di hari berikutnya pada Kamis (27/9) dini hari WIB, laga big match tersaji dengan bertemunya dua raksasa Liverpool vs Chelsea di Stadion Anfield.

Penyerang Chelsea, Olivier Giroud menyebut jika pertandingan kontra Liverpool adalah ujian sesungguhnya untuk Chelsea.