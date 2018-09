Jadwal Liga Champions Matchday 2 Live RCTI : Laga Barcelona, Man United, Juventus Disiarkan Langsung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan-pertandingan seru bakal tersaji pada jadwal siaran langsung Liga Champion Match 2 musim 2018/2019 di RCTI akan mulai berlangsung pada Selasa (2/10/2018).

Jadwal siaran langsung RCTI match day 2 Liga Champions dibuka dengan laga Juventus vs Young Boys pada Selasa (2/10/2018) yang disiarkan langsung pukul 23.55 WIB.

Hoffenheim vs Man City juga menjadi laga yang sayang untuk dilewatkan pada match day 2 Liga Champions, namun Hoffenheim vs Manchester City tidak live di RCTI.

Kemudian Rabu 3 Oktober 2018, ada banyak pertandingan menarik seperti Bayern Munchen vs Ajax, Manchester United vs Valencia dan juara bertahan Real Madrid yang melawat ke kandang CSKA Moskow.

Kemudian Kamis 4 Oktober 2018 ada pertandingan PSV Eindhoven vs Inter Milan, Tottenham vs Barcelona, Napoli vs Liverpool.

Pada matchday pertama fase grup Liga Champions 2018-2019 yang tuntas digelar hingga Rabu (19/9/2018) atau Kamis dini hari WIB, wakil Inggris mendapatkan hasil yang campur aduk.

Tottenham kandas di markas Inter Milan, sedangkan Manchester City dipermalukan tamunya, Olympique Lyon.

Dua gol Lyon ke gawang Manchester City dilesakkan Maxwel Cornet (menit ke-26) dan Nabil Fekir (43').

Sepasang gol itu tercipta akibat campur tangan blunder pemain Manchester City, Fabian Delph dan Fernandinho.

Tuan rumah sekadar menipiskan defisit lewat gol Bernardo Silva pada babak kedua (67').