Pemko Banjarmasin Razia Tabung Elpiji Lagi, Temukan 12 Tabung di Dapur

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PT Pertamina Sales Area Banjarmasin melakukan inspeksi dadakan (sidak)ke beberapa warung dan rumah makan yang ada di Kawasan Pekauman dan Jalan KS Tubun Kecamatan Banjarmasin Tengah, Selasa (25/9/2018) siang.

Hasilnya, ditemukan warung makan yang seharusnya menggunakan gas non subsidi kedapatan masih menggunakan gas elpiji berukuran tiga kilogram.

Tak tanggung-tanggung, tabung melon (elpiji ukuran tiga kilogram, red) ditemukan sebanyak 12 tabung di Depot Bakso Budi.

Omset per hari depot ini juga mencapai Rp 3,5 juta per hari. Padahal, omset yang diperbolehkan menggunakan tabung ini di bawah Rp 1 juta per hari.

Karyawan Depot Bakso Budi, Agung, mengaku mengonsumsi tabung untuk warga miskin ini sebanyak tiga tabung perhari.

Bahkan, penggunaan tabung ini sejak dua tahun silam. Jika dihitung per bulan maka mencapai 90 tabung untuk satu depot.

Angka ini bukan angka main-main. Mengingat kelangkaan tabung elpiji tiga kilogram beberapa waktu lalu sempat terjadi di Banjarmasin. Bahkan, harga eceran tertinggi gas yang harusnya Rp 17.500 per tabung sempat mencapai Rp 45 ribu.

Kepala Bagian Ekonomi Sedako Banjarmasin, Lily Dwiyanti, mengatakan sidak akan dilakukan lagi untuk meninjau ulang pelaku usaha yang sudah menukar gas tiga kilogram dengan gas non subsidi. Ia juga menyayangkan ditemukan gas elpiji sebanyak ini. Pihaknya lun memberi tenggat waktu kepada pengelola depot untuk menganti suka rela tabung gas subsidi dengan gas non subsidi.

"Nanti kami akan periksa lagi," tegasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)