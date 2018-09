Sisa-sia Kebakaran Belakang Masjid Al Karomah, Inilah Data Korban dan Kerugian Materi

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Suasana tengah malam, Selasa (25/9) tadi heboh di Martapura, Kabupaten Banjar.

Rona merah dari api yang membara tampak jelas, jadi latar pandangan ketika kita dari Jalan A Yani menghadap ke arah Masjid Agung Al-Karomah.



Musibah kebakaran di pemukiman Jalan Karya RT 4 RW 2 Kelurahan Murung Keraton.



"Belakang pasar Martapura, itu kawasan padat penduduk belakang masjid Al Karomah," ucap rekanan emergency Landu rescue Iky.

Rekanan emergency pemadam gabungan bergegas menuju lokasi. Setengah jam ketika api diketahui, atau sekitar pukul 12.21 WITA api malah makin berkobar, baru pada pukul sekitar 12. 55 WITA api mulai bisa terkuasai berkat kesigapan pemadam dan masyarakat bahu membahu memadamkan api.



Bahkan perlu diketahui pemadam dari luar daerah pun berdatangan seperti dari rekanan PMK HSS dan PMK Tapin, namun balik kanan karena api melemah. Sekitar pukul 01.00 WITA lewat api padam.



Berikut data dan fakta terhimpun reporter Banjarmasinpost.co.id dari rekanan PMI Kabupaten Banjar :

Kerugian Material :

6 buah rumah mengalami rusak (10 KK 35 Jiwa) dengan rincian 3 buah rumah rusak berat (5 KK 17 Jiwa), 3 buah mengalami rusak ringan (5 KK 18 Jiwa)

- Rusak Berat

1. Gusti Amsori (60 Tahun) 2 KK 8 Jiwa

2. H. Gusti Yamani (60 Tahun) 1 KK 4 Jiwa

3. H. Fadli (50 Tahun) 2 KK 5 Jiwa

- Rusak Ringan

1. H. Odah (40 Tahun) 1 KK 3 Jiwa

2. Ifan (30 Tahun) 1 KK 5 Jiwa

3. H. Warli (55 Tahun) 3 KK 10 Jiwa

Korban Sakit :

Korban 1 a.n Imah (18 Tahun) Tamban, Mengalami Sesak Nafas

Korban 2 a.n Isnani (25 Tahun) Mengalami sesak nafas

Korban 3 a.n Irfan (43 Tahun) Murung Mengalami luka bakar kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki

Korban 4 a.n M. Fauzi (40 Tahun) Mengalami Sesak Nafas

Korban 5 a.n Aap (20 Tahun) Mengalami Sesak Nafas

Korban 6 a.n Roji (20 Tahun) Mengalami sesak Nafas

Korban 7 a.n Rahmani (17 Tahun) Mengalami sesak nafas

Korban 8 a.n M. Khairullah (17 Tahun) Mengalami Sesak Nafas

Korban 9 a.n Yaqin (20 Tahun) Mengalami luka bakar derajat 1 pada punggung kaki kiri dan pergelanga Kaki kiri

Korban 10 a.n Kiki (23 Tahun) Mengalami Sesak Nafas

Korban 11 a.n Seman (17 Tahun) Mengalami luka pada kaki kiri akibat terkena paku

Korbam 12 a.n Delo (20 Tahun) Mengalami luka lecet di bagian lutut kanan dan punggung kaki kanan dan siku kanan

Setelah mendapatkan pertolongan pertama di lokasi kejadian korban 1 dan 2 di evakuasi ke RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dan korban 3 sampai 12 hanya mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan dilokasi kejadian

Petugas Di Lokasi :

- PMI Kabupaten Banjar

- Emergency Banjar Response

- UPTD Damkar Banjar

- BPK / PMK Gabungan Se Martapura, Banjarbaru, Gambut, Kertak Hanyar dan Banjarmasin dan sekitarnya

- Polsek Martapura Kota

- Kodim 1006 Martapura

- Emergency Gabungan

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)