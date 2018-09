Jadwal Carabao Cup 2018/2019 Malam Ini - Liverpool vs Chelsea, Arsenal vs Brentford

Jadwal Liverpool vs Chelsea Carabao Cup

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Carabao Cup 2018-2019 telah memasuki babak ketiga. Sejumlah laga menarik tim-tim raksasa Liga Inggris akan tersaji pada Kamis (27/9/2018).

Di antaranya, Liverpool vs Chelsea, Kamis (27/9/2018) pukul 01.45 WIB, Arsenal vs Brentford pukul 01:45 WIB dan Tottenham Hotspur vs Watford pukul 02:00 Wib.

Sayangnya tak ada informasi soal televisi lokal yang menyiarkan ajang ini. Namun, sejumlah situs penyedia live streaming seperti yalla-shoot.com, nontonliga.com dan lainnya akan menyiarkan.

Menatap laga Liverpool vs Chelsea, pelatih Liverpool Juergen Klopp mengonfirmasi bakal menurunkan kiper Simon Mignolet untuk menggantikan Alisson Becker.

Akan tetapi, saat ditanya rinci terkait pos mana lagi yang akan menjadi objek perubahan, pelatih kelahiran Kota Stuttgart itu pelit memberikan informasi.

Baca: Jadwal & Statistik Liverpool vs Chelsea di Carabao Cup 2018/2019, Geladi Sebelum di Liga Inggris

Baca: Jadwal Timnas U-16 Malaysia vs Jepang di Piala Asia U-16 2018 Resmi Ditunda, Pendukung Kecewa

"Sejujurnya saya tak harus mengatakan hal itu," ucap Juergen Klopp, sebagaimana dikutip dari laman resmi klub melalui Bolasport.com.

"Saya tak berpikir akan mendapatkan info tentang susunan pemain Chelsea. Jadi mengapa saya harus memberikannya?" katanya menambahkan.

Sedangkan rotasi juga bakal Manajer Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, ketika timnya berlaga di Piala Liga Inggris.

"Saya pikir kami akan melakukan rotasi demi mencari solusi terbaik untuk menang atas Watford," ujar Maurici Pochettino seperti dikutip BolaSport.com dari BBC.com.

Rotasi, kata Pochettino, bukan berarti Tottenham tidak menghormati kejuaraan ini. Akan tetapi, ia perlu melihat para anggota tim berlaga di sebuah pertandingan dengan beban yang sama, yakni menang.