Live Beinsport 1! Cara Nonton Live Streaming Juventus vs Bologna Liga Italia Pekan 6 di HP

Juventus vs Bologna Live Beinsport 1 Liga Italia Pekan 6

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Juventus vs Bologna dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 6 malam ini akan mempertemukan Juventus vs Bologna. Pertandingan Juventus vs Bologna akan dimulai pada Kamis (27/9/2018) pukul 02.00 Wib.

Juventus vs Bologna disiarkan langsung (live) Beinsport 1. Live Streaming Juventus vs Bologna juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 1 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Juventus vs Bologna via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Pelatih Bologna, Filippo Inzaghi, berbicara soal perpaduan calon lawannya, Juventus yang sekarang diperkuat Cristiano Ronaldo.

Bologna akan melakoni tengah pekan Liga Italia sulit melawan Juventus di Allianz Stadium, Rabu (26/9/2018) waktu setempat.

Baca: Live Streaming SCTV! Live Streaming Leganes vs Barcelona Liga Spanyol Pekan 6 Mulai Jam 00.45 WIB

Baca: Live Streaming SCTV! Link Live Streaming Sevilla vs Real Madrid Liga Spanyol Pekan 6

Tanpa pemain sekelas Ronaldo, Juventus faktanya merupakan tim yang sangat mendominasi di Italia.

Bahkan, sebelum diperkuat megabintang asal Portugal itu, tim berjulukan La Vecchia Signora bisa mencapai final Liga Champions pada 2015 dan 2017 meski belum berhasil menjadi kampiun.

Kini, Inzaghi menilai Juventus yang diperkuat Ronaldo akan semakin menegaskan status sebagai tim terbaik di Eropa.

"Juventus sangat dominan di Italia dan di Eropa mereka sudah hampir menjuarai Liga Champions," kata Inzaghi seperti dilansir dari FourFourTwo melalui bolasport.com.

"Bersama pemain terbaik dunia, Cristiano Ronaldo, Juventus merupakan tim terbaik di Eropa atau setidaknya salah satu tim terbaik. Namun, tidak ada hal baru karena semua orang mengetahuinya," ucapnya.