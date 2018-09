Pengelolaan Konservasi Gaya Sosiologis

Oleh: DR IR MAHRUS ARYADI MSC, Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan

“FORESTRY is not about trees, it is about people. And it is about trees only in so far as trees can serve the needs of the people” (Jack Westoby, 1967). Inilah kutipan awal yang ditulis oleh Bapak Ir Wiratno MSc, selaku pemegang tampuk tertinggi di Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Pemaknaan dari kutipan ini sangatlah mendalam, karena akan merubah sebuah paradigma (pandangan dasar) terhadap hutan, yakni hutan sebagai penghasil “hanya” kayu menjadi hutan sebagai penyangga kehidupan. Hutan bukanlah hanya terdiri dari kumpulan pohon berkayu, tetapi hutan sebagai habitat (tempat hidup) bagi segenap makhluk hidup, penghasil oksigen yang setiap saat dibutuhkan makhluknya, dan tata air raksasa yang luar biasa pentingnya.

Peran dan Masalah di Kawasan Konservasi

Di Indonesia, hutan secara formal berdasarkan luasan 123 juta Ha. Mengutip paparan Wiratno (2017), ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan masih sangat signifikan. Dari 74.954 desa di Indonesia, lebih dari 25.600 desa atau 34,1 persen adalah desa yang di pinggir hutan.

Sedangkan di Hutan Konservasi seluas 27,1 juta hektare terdapat 6.381 desa di sekitarnya yang kehidupannya sangat tergantung pada kondisi sumberdaya hutan tersebut.

Dengan demikian, hutan konservasi juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan sosial, di samping juga menghadap berbagai persoalan kerusakan habitat satwa liar, perburuan satwa, perambahan yang diprediksi telah mencapai 2,2 juta hektare atau 8 persen dari luas hutan konservasi daratan.

Saat ini, upaya untuk mengakomodir keberadaaan dan ketergantungan masyarakat dengan hutan konservasi adalah dengan penetapan zona tradisional, khususnya di taman nasional. Dari kawasan taman nasional seluas 16.232.132 hektare, telah ditetapkan Zona Tradisional seluas 1.280.062 hektare atau 7,8 persen. Ke depan, zona tradisional tersebut dapat diperluas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Ditjen KSDAE mendeklarasikan 27,2 Juta Ha kawasan konservasi sebagai “ National Treasure”.

Di Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009, tanggal 23 Juli 2009, maka luas hutan di Kalimantan Selatan seluas 1.779.982 Ha. Kawasan konservasi seluas 213.285 Ha, terdiri dari: Cagar Alam (4 unit) luas 83.586.448 Ha; Suaka Margasatwa (3 unit) luas 10.251.787 Ha; Taman Wisata Alam (3 unit) luas 1.506.627 Ha; Taman Hutan Raya Sultan Adam (1 unit) luas 110.024.370 (dikelola Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan; dan KSA/KPA Baru (31 Unit) luas 7.915.767 Ha.

Total luas kawasan konservasi yag dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Selatan adalah 101.000 Ha. Desa-desa di dalam dan di sekitar kawasan konservasi di Kalimantan Selatan ada 114 (Seratus Empat Belas) desa, dengan rincian ada 18 desa di dalam kawasan dan 96 desa di daerah penyangga. Keberadaan desa-desa ini sebagian besar tergantung dengan keberadaan kawasan konservasi, sehingga konflik lahan tidak bisa dihindari.

Permasalahan utama di kawasan konservasi Kalimantan Selatan antara lain adalah: perambahan kawasan menjadi kebun sawit, perladangan dan tambak, penebangan pohon bakau di kawasan mangrove, konflik kepentingan dengan kelompok masyarakat dan swasta, dan konflik satwa dengan penduduk.