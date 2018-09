1 Oktober Tak Hanya Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Ini Momen Bersejarah Lainnya di Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tanggal 1 Oktober adalah tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Sebab, di tanggal itu adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena ada hubungan erat dengan peristiwa kelam dalam sejarah perpolitikan Indonesia di era Orde Lama dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965 lalu.

Pada 30 September 1965, oknum-oknum PKI dibawah kepemimpinan DN Aidit membantai dan membunuh secara sadis para jendral dan kapten TNI sebagai bentuk kudeta terhadap pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno.

Mayat mereka dikubur dengan cara ditumpuk dalam satu lubang di sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta.

Akhirnya, PKI berhasil dilumpuhkan pada 1 Oktober 1965 dan kemudian dinobatkan pemerintah sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena PKI gagal merongrong falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Ternyata, selain ada peristiwa bersejarah Hari Kesaktian Pancasila ini di Indonesia tiap 1 Oktober, di negara-negara lainnya juga memiliki momen penting di tanggal itu.

Dikutip dari Wikipedia, berikut ini daftar negara dan fakta bersejarah mereka tiap 1 Oktober.

1. 1 Oktober 1795 - Belgia dijajah Perancis.

1 Oktober 1869 - Austria menerbitkan kartu pos pertama di dunia.

1 Oktober 1910 - Perusahaan otomotif Ford meluncurkan mobil Model T.

1 Oktober 1946 - Para pemimpin Nazi divonis di Pengadilan Nuremberg.

1 Oktober 1949 - Mao Zedong menyatakan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok.

1 Oktober 1958 - NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat, resmi beroperasi

1 Oktober 1960 - Nigeria merdeka dari Britania Raya.

1 Oktober 1961 - Kamerun Timur dan Barat bersatu menjadi Republik Federal Kamerun.

1 Oktober 1964 - Kereta peluru Jepang memulai operasinya; jalur pertama dari Tokyo ke Osaka.

1 Oktober 1965 - Peristiwa Gestok di Jakarta, enam jenderal TNI AD senior dan beberapa orang lainnya dibunuh di Lubang Buaya dini hari dalam upaya kudeta yang disalahkan ke Batalyon I (Tjakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI.

1 Oktober 1977 - Pelé pensiun dari dunia sepak bola.

1 Oktober 2000 - Penutupan Olimpiade Musim Panas 2000.

1 Oktober 2005 - Bom Bali 2005 yang mengakibatkan 26 orang tewas dan merupakan serangan terorisme kedua di Bali sejak Bom Bali 2002.

1 Oktober 2005 - Harga BBM Pertamina bersubsidi naik 87,5% mulai pukul 00:00 WIB. Solar naik dari Rp2.100,00 per liter menjadi Rp4.300,00 per liter dan Premium naik dari Rp2.400,00 per liter menjadi Rp4.500,00 per liter.

1 Oktober 2014 - Microsoft merilis versi pratayang teknis dari Windows 10 yang dikenal dengan nama sandi Threshold. (banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)