Rekap Hasil Korea Open 2018, Kamis (27/9) - Ginting & Jojo Serta 3 Wakil Indonesia ke Perempat Final

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rekap hasil Korea Open 2018, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final pada babak 16 besar dan dilangsungkan pada Kamis (27/9/2018).

Pada hari ini, sebanyak 40 pertandingan babak kedua turnamen kategori BWF World Tour Super 500 itu digelar sejak pukul 10.00 WIB.

Indonesia sendiri mengirimkan tujuh wakil pada laga fase 16 besar Korea Open 2018 yang berlangsung di SK Handball Stadium, Seoul, Korea Selatan.

Tiga delegasi Merah Putih yang turun pada nomor tunggal putra berhasil menorehkan hasil apik pada hari ini.

Tommy Sugiarto, Jonatan Christie, dan Anthony Sinisuka Ginting secara bergantian sukses mengalahkan lawan mereka masing-masing.

Dari data yang didapat BolaSport.com, ketiganya sama-sama sukses meraih kemenangan lewat straight game alias dua gim langsung.

Sementara itu, Derbi Merah Putih juga tersaji pada babak 16 besar Korea Open 2018 saat dua ganda campuran Indonesia saling berhadapan.

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja yang akhirnya mampu mengalahkan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti pun berhak melaju ke perempat final Korea Open 2018.

Sedangkan nasib berbanding terbalik dialami oleh dua ganda putri Indonesia, Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani dan Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta.

Saat Anggia/Ni Ketut sukses memetik kemenangan, Della/Rizki justru tersisih usai melakoni duel tiga gim kontra wakil Jepang.

Rekap hasil pertandingan wakil Indonesia pada babak 16 besar Korea Open 2018, Kamis (27/9/2018):

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti: 21-16, 20-22, 21-13

Tommy Sugiarto vs Daren Liew (Malaysia): 21-15, 21-16

Jonatan Christie vs Hu Yun (Hong Kong): 21-12, 21-14

Anthony Sinisuka Ginting vs Wang Tzu Wei (Taiwan): 21-18, 21-18



Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani vs Vivian Hoo/YAP Cheng Wen (Malaysia): 21-19, 19-21, 21-18



Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs Naoko Fukuman/Kurumi Yonao (Jepang): 19-21, 22-20, 19-21