Si Palui: Asal-muasal

SAPARTI biasa puhun kamarian itu buhan Garbus wan pakawanannya takumpulan di Pus Gardu ‘James Bond’ RT 007/RW 045. Tinggal kapala suku-nya haja lagi (Palui) nang baluman cangul.

“Aku hanyar tahu sakalinya Boss Palui, kapala suku kita ini aslinya ‘urang Halabiu’ (Alabio),” ujar Gabus wan buhannya. “Abahnya urang Amuntai, mama Alabio!”

“Makanya kita kada usah hiran, kalu bahanu-hanu baliau bapandir mahalabiu,” timpal Tuhalus.

“Napa dipandir pina kalambisikan imbah aku datang ?” ujar Palui nang hanyar datang. “Kudangar tadi pina manyambat-nyambat, Halabiu !”

“Kada-ah..boss kapala suku-ai. Kami tadi sakadar mamandir ‘Asal-muasal’ ngaran dairah Alabio,” ujar Garbus mangulimakan.

“Mimangnya ikam tahu sajarahnya-kah, Bus ?” takun Palui curiga.

Manurut kisah-kisah urang tuha bahari, ngaran dairah Alabio tu asal mulanya waktu ada urang Inggris datang ka sabuah disa (di Alabio sana). Inya si urang Inggris nitu batamuan awan saurang gadis disa nang bungas banar. Si gadis nitu bukah katakutanan. Malihat gadis nitu bukah, si urang Inggris pun mancuba manyasahi sambil inya kuriak-kuriak; ‘Hey...Come here ..! I love you..! I love you ..!!”

Nah.., urang-urang kampung nang malihat kajadian nitu mangisahakan bahwa urang Inggris itu manyasahi gadis disa nitu sambil baucap; Ai-labbiu... Ai-labbiu (maksudnya; I Love You!). Akhirnya dairah tampat kajadian parkara nitu bangaran ‘Alabio !”

Palui lucut tatawa. “Cah ..! nitu kisah karangan Garbus haja,” jar Palui awan buhannya. “Sakarang buhan ikam tahulah asal-usul ngaran ‘Palaihari’ ?!”, ujar Palui manantang buhannya.

“Kaya apa kisahnya, Lui ?” dasak Tulamak.

Kunun kisahnya, Si urang Inggris nang suah datang ka Halabiu nitu bajalanan awan kaluwarganya ka dairah Palaihari sana (waktu itu balum bangaran Palaihari). Sasampai di sakitar pantai, Si Inggris kagum manyaksiakan kaindahan pantai tarsabut, balalu inya manyuruh supir satop di tampat itu sambil baucap; ‘Oke..Oke.., We stop here ..! We play here... We play here ..!! Maksudnya; ‘Kita barmain di sini’. (Nah, kata ‘play here’ itu nang kamudian ulih urang-urang disa nang malihat kajadian tarsabut diucapakan manjadi ‘Palaihari’ (play here baubah manjadi Palaihari ),” ujar Palui sambil tatawa.