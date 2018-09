Tiga Model Cilik Banua Borong Tropi Grandfinal Star Indonesia 2018 di Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID- Tiga model cilik Banua yang bernaung di bawah QM Management & Komunitas tampil memukau di acara GrandFinal The Star Of Indonesia 2018 Jumat-Minggu (21-23/9/2018) lalu di Revo Town Bekasi Selatan.

Mereka yang masing masing membawa tropi juara itu yakni Almay Salzabilla yang berhasil Juara 3 Kategori Cilik A. Ilena Soma Saputra Juara Best Performance Cilik A dan Sasi Rasyida Juara Best Potogenic & Best Performance Kategori Remaja.

"Apresiasi mereka patut kita berikan soalnya mereka tampil menawan dan banyak membuat decak kagum penonton yang datang," ujar pimpinan Managemen di QM Management & Komunitas Bakat, Wahyudhanie ,Kamis (27/9/2018).

Danie menambahkan ini berkat usahanya agar memajukan dan menyalurkan bakat dan talent anak anak khususnya di bidang modelling dan entertaiment.

Keberhasilan ini sekaligus menambah prestasi sebab sebelumnya juga berhasil tampil menawan diajang Pemilihan CoverBoy & CoverGirl di Jakarta.

Audisi kemaren kata Danie yang di nilai adalah performa di atas catwalk, pose, dan keberanian tampil di atas panggung.

Selama tiga hari para peserta GrandFinal The Star Indonesia ini di bekali pelatihan acting, modeling, Vlvocal, public speaking entertaiment dan lainnya

"Pelatihan itu yang sangat di perlukan dalam meniti karier khususnya di bidang entertaiment," sebut dia.

Acara ini juga dimeriahkan kehadiran artis sinetron Sigit Antonio dan Panji Rujiyat , Coach Vokal Jogi Simanjutak.

Para Pemenang juga mendapatkan penghargaan berupa tropi, uang pembinaan, sertifikat serta mahkota Ekslusive.

" Alhamdulillah selama tiga hari mereka ikut beracting , latihan vocal , dance sampai beauty Class hingga menuju ke Grandfinal," jelas dia.

Mudahan mereka terus bisa mempertahankan prestasi dan terus berkarya dan sebagai langkah selanjut ny mereka akan ikut terlibat di Sinetron / FTV di stasiun TV Swasta.

Mustika Rahmawati, orang tua Almay mengatakan sangat berbahagia sekali Almay bisa terus berprestasi di ajang tingkat nasional semoga ini menjadi langkah awal yang bagus buat Almay di bidang entertaiment. (Banjarmasinpist.co.id/Khairil rahim)