Tim Banjarmasin Juara Gala Siswa Indonesia tingkat SMP se-Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tim SMP Banjarmasin menaklukkan tim SMP Hulu Sungai Selatan dengan skor telak 3-0. Kemenangan ini mengukuhkan tim dari Banjarmasin sebagai Juara Gala siswa Indonesia tingkat SMP Kalsel di Stadion H Idak, RO Ulin Banjarbaru, Kamis (27/9/2018).

Untuk posisi ketiga diraih tim dari Banjarbaru karena berhasil mengalahkan Tanahbumbu dengan skor 1-0.

Ketua panitia Ahmad Gafuri mengatakan kejuaraan ini diikuti 10 tim se-Kalsel. Tiap satu tim yang mewakili merupakan para pemain terbaik tingkap SMP dari daerah masing-masing. Digelar sejak 25 September tadi.

"Ini yang pertama kali digelar, nanti pertengahan Oktober tingkat nasional diselenggarakan oleh direktorat pembinaan SMP Kemendikbud. Yang dikirim nanti pemain juara satu dari kejuaraan ini, sisanya tujuh pemain untuk cadangan pilihan dari pemain terbaik tim lain karena siapkan juga pemandu bakat," bebernya.

Peraih hadiah juara 1 berupa uang pembinaan Rp 33 juta plus tropi, juara dua Uang pembinaan Rp 28 juta plus tropi, juara tiga uang pembinaan Rp 22 juta plus tropi. Top skor dan pemain terbaik juga dapat tropi.

(banjarmasinpost.co.id/nia kurniawan)