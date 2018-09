Tonton Lewat Youtube! Live Streaming MNC TV Timnas U-16 Indonesia vs India Piala AFC U-16 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bisa lewat Youtube! Live streaming MNC TV Timnas Indonesia U-16 vs India di Piala AFC U-16 2018 sudah dimulai.

Pertandingan Timnas U-16 Indonesia vs India babak penyisihan Grup C Piala AFC U-16 2018 atau Asia U-16 2018 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada Kamis (27/9/2018). Selain via metube, live streaming Timnas U-16 Indonesia vs India juga bisa diakses via youtube resmi MNC TV.

Kemenangan menjadi modal yang sangat penting bagi Bagus Kahfi cs untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia U-16 2018.

Pasalnya di dalam grup C, semua tim masih punya harapan untuk lolos ke babak selanjutnya.

Namun, skuat Garuda Asia masih bisa bernafas lega dikarenakan saat ini berada di puncak klasemen grup sementara.

Hasil imbang melawan India sebenarnya sudah cukup untuk mengantarkan Timnas Indonesia U-16 lolos ke fase berikutnya.

