Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 7 RCTI-MNC TV, Chelsea vs Liverpool, Arsenal vs Watford

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 7 di RCTI dan MNC TV akan mulai berlangsung Sabtu 29 September 2018 malam ini dengan dipanaskan laga big match Chelsea vs Liverpool.

Pertandingan Chelsea vs Liverpool yang akan disiarkan langsung RCTI Sabtu (29/9/2018) malam akan jadi partai yang paling panas mengisi jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 7.

Maklum, Chelsea dan Liverpool saat ini merupakan pengisi papan atas klasemen Liga Inggris.

Liverpool dengan 18 poin dan Chelsea di peringkat 2 dengan 16 poin.

Kedua tim sama-sama belum terkalahkan di Liga Inggris musim ini.

Lebih-lebih, Chelsea baru saja menyingkirkan Liverpool dari Carabao Cup tengah pekan tadi dengan skor 1-2.

Kekalahan pertama yang diderita Liverpool musim ini di semua ajang.

Sementara MNC TV akan menyiarkan pertandingan Arsenal vs Watford.

Sementara jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 7 dibuka pertandingan West Ham United vs Manchester United yang disiarkan langsung oleh Bein Sports 1.

* Jadwal siaran langsung pekan 7 Liga Inggris 2018/2019 :

Sabtu, 29 September 2018

West Ham vs Man United | 18:30 WIB (Bein Sports 1)

Arsenal vs Watford | 21:00 WIB (MNC TV)

Everton vs Fullham | 21:00 WIB

Huddersfield vs Tottenham | 21:00 WIB

Man City vs Brighton | 21:00 WIB (Bein Sports 1)

Newcastle vs Leicester | 21:00 WIB

Wolves vs Southampton | 21:00 WIB

Chelsea vs Liverpool | 23:30 WIB (RCTI, Bein Sports 1)

Minggu, 30 September 2018

Cardiff City vs Burnley | 22:00 WIB

Selasa, 02 Oktober 2018

Bournemouth vs Crystal Palace | 02:00 WIB

* Catatan, jadwal siaran langsung Liga Inggris 2018/2019 bisa berubah sewaktu-waktu

(banjarmasinpost/rahmadhani)