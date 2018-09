Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 7 Juventus vs Napoli, Roma vs Lazio (Live) Bein Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan live streaming Liga Italia pekan 7 malam ini, Sabtu (29/9/2018) dipanaskan pertandingan Juventus vs Napoli dan AS Roma vs Lazio.

Live streaming Juventus vs Napoli serta live streaming AS Roma vs Lazio akan disiarkan siaran langsung dan live streaming Bein sports melalui aplikasi Maxstream.

Laga Juventus vs Napoli berlangsung pukul 23.00 WIB.

Sementara laga Derby Roma AS Roma vs Lazio akan berlangsung pukul 19.55 WIB.

Untuk Juventus versus Napoli, ini merupakan eringkat pertama dan kedua Liga Italia hingga pekan ke-6 musim ini.

Dalam 6 pertandingan awal Liga Italila 2018-2019, Juventus berada di puncak klasemen hasil 18 poin alias sempurna.

Napoli menekalan satu kekalahan dalam 6 pertandingan awal.

Di pekan ketiga, Napoli menyerah 0-3 dari tuan rumah Sampdoria.

Dilansir Bpost Online dari Bolasport, Musim lalu, kedua tim saling mengalahkan lawannya di laga tandang, juga dengan skor sama 1-0.

Walau tanpa diperkut Douglas Costa akibat hukuman dan Sami Khedira, Mattia De Sciglio, serta Leonardo Spinazzola yang cedera, Juventus diprediksi masih bisa mengatasi Napoli.

Juventus punya 12 kemenangan dalam 13 laga kandang terakhir mereka di Serie A alias Liga Italia.

Akan tetapi, Napoli tak terkalahkan dalam 33 dari 35 pertandingan away mereka di Liga Italia.

Bila Napoli berhasil mengalahkan Juventus, maka akan ada sedikit tambahan insentif, karena klub ini adalah saingan langsung Scudetto bagi Juventus.

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)