Live Beinsport 1! Cara Nonton Live Streaming Inter Milan vs Cagliari Liga Italia Pekan 7 di HP

Jadwal Inter Milan vs Cagliari Live Beinsport 1 Liga Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Inter Milan vs Cagliari dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 7 dini hari nanti akan mempertemukan Inter Milan vs Cagliari. Pertandingan Inter Milan vs Cagliari akan dimulai pada Minggu (30/9/2018) pukul 01.30 Wib.

Inter Milan vs Cagliari disiarkan langsung (live) Beinsport 1. Live Streaming Inter Milan vs Cagliari juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 1 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Inter Milan vs Cagliari via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang laga Inter Milan vs Cagliari, Inter Milan musim ini menunjukkan tren performa lambat panas. Tim beralias I Nerazzurri (Hitam-Biru) lebih sering mencetak gol pada periode kurang dari setengah jam terakhir laga.

Inter Milan memperlihatkan gejala lebih tajam mendekati menit-menit terakhir pertandingan.

Hal itu dibuktikan oleh periodisasi gol yang dicatat Mauro Icardi cs.

Menurut data Soccerway yang ditelusuri BolaSport.com, Inter menceploskan 10 gol dalam 7 pertandingan di berbagai ajang musim ini.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 gol di antaranya atau 70 persen lahir dalam periode 23 menit terakhir laga.

Teranyar, Inter Milan memastikan kemenangan 2-1 atas Fiorentina, Selasa (25/9/2018), melalui gol Danilo D'Ambrosio pada menit ke-77. Dalam dua partai sebelumnya, Inter bahkan baru menggaransi kemenangan melalui gol larut Matias Vecino (vs Tottenham) dan Marcelo Brozovic (Sampdoria).

Vecino dan Brozovic sama-sama mencetak gol penentu melewati menit normal alias pada masa injury time.