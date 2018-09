Live Beinsport 1! Cara Nonton Live Streaming Manchester City vs Brighton Liga Inggris Pekan 7 di HP

Jadwal Manchester City vs Brighton Live Beinsport 1 Liga Inggris Pekan 7

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Manchester City vs Brighton dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 7 malam ini akan mempertemukan Manchester City vs Brighton. Pertandingan Arsenal vs Watford live Beinsport 1 akan dimulai pada Sabtu (29/9/2018) pukul 21.00 Wib.

Manchester City vs Brighton disiarkan langsung (live) Beinsport 1. Manchester City vs Brighton'>Live Streaming Manchester City vs Brighton juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 1 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.com.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Manchester City vs Brighton'>Live Streaming Manchester City vs Brighton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester City menurunkan susunan pemain terbaik mereka saat menjamu Brighton & Hove Albion pada laga pekan ketujuh Liga Inggris 2018-2019.

Manchester City melakoni laga pekan ketujuh Liga Inggris musim ini dengan melawan Brighton & Hove Albion, Sabtu (29/9/2018), di Stadion Etihad, Kota Manchester.

Baca: Live MNC TV! Cara Nonton Live Streaming Arsenal vs Watford Liga Inggris Pekan 7 di HP, Ramsey Main

Baca: Timnas U-16 Indonesia vs Australia, Penyerang Tajam Milik Australia Uji Benteng Garuda

Baca: Jadwal Live Streaming Final Korea Open 2018 Minggu (29/9) Tommy Sugiarto vs Chou Tien Chen

Baca: Hasil West Ham Vs Manchester United - Paul Pogba Cs Tertinggal 2 Gol di Babak Pertama, Skor 2-0

Pada laga ini, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menurunkan susunan pemain terbaik mereka.

Pada tengah pekan lalu, The Citizens memang banyak menurunkan pemain muda saat melakoni laga Piala Liga Inggris kontra Oxford. Setelah kemenangan 3-0 tersebut, kini Guardiola bisa menurunkan para pemain utama dengan kondisi bugar.

Ederson kembali mengisi pos kiper dengan dilindungi oleh empat bek: Kyle Walker, Nicolas Otamendi, Aymeric Laporte, dan pemain muda Oleksandr Zinchenko.

Di lini tengah, Fernandinho yang tak tergantikan akan didampingi duo Silva, David dan Bernardo.

Baca: Hasil Babak 1 West Ham vs Manchester United Liga Inggris Pekan 7: Skor 2-0, MU Tertinggal

Baca: Live Beinsport 2! Cara Nonton Live Streaming AS Roma vs Lazio Liga Italia Pekan 7 di HP, Derby Roma

Raheem Sterling dan Leroy Sane akan bahu membahu dengan Sergio Aguero di lini depan. Sedangkan pelatih Brighton, Chris Hughton, membuat dua pergantian dari pekan lalu.