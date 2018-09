Live Beinsport 2! Cara Nonton Live Streaming AS Roma vs Lazio Liga Italia Pekan 7 di HP, Derby Roma

Jadwal AS Roma vs Lazio Live Beinsport 2 Liga Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming AS Roma vs Lazio dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 7 malam ini akan mempertemukan AS Roma vs Lazio. Pertandingan AS Roma vs Lazio akan dimulai pada Sabtu (29/9/2018) pukul 20.00 Wib.

AS Roma vs Lazio disiarkan langsung (live) Beinsport 2. AS Roma vs Lazio'>Live Streaming AS Roma vs Lazio juga dapat ditonton secara Live Streaming beIN Sport 2 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.com.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan AS Roma vs Lazio'>Live Streaming AS Roma vs Lazio via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Laga bertajuk Derby della Capitale, AS Roma vs Lazio, akan menyemarakkan pekan ke-7 Liga Italia Serie A, Sabtu (29/9/2018) malam.

Derbi Roma, AS Roma vs Lazio, di Stadion Olimpico digelar Sabtu (29/9/2018) malam mulai pukul 20.00 WIB dan disiarkan langsung (live) di channel beIN Sports 2.

AS Roma saat ini berada di posisi ke-10 dengan 8 poin, tertinggal empat angka dari Lazio di posisi ke-4.

Kemenangan telak 4-0 atas Frosinone dijadikan sebagai awal baru AS Roma oleh pelatih Eusebio Di Francesco.

Sebelum menuai kemenangan di Stadion Olimpico, Rabu (26/9/2018), AS Roma baru sekali bisa memetik angka penuh atas Torino dalam lima pertandingan pertama Liga Italia musim ini.

Tambahan tiga poin dari Frosinone bukan hanya membuat Roma mulai merangkak naik di klasemen sementara Serie A.

Eusebio Di Francesco berharap kemenangan tersebut menjadi awal dari konsistensi tim berjulukan I Giallorossi dalam menuai hasil positif.