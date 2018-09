Live MNC TV! Cara Nonton Live Streaming Arsenal vs Watford Liga Inggris Pekan 7 di HP, Ramsey Main

Jadwal Arsenal vs Watford Live MNC TV Liga Inggris Pekan 7

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Arsenal vs Watford dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 7 malam ini akan mempertemukan Arsenal vs Watford. Pertandingan Arsenal vs Watford live Beinsport 3 akan dimulai pada Sabtu (29/9/2018) pukul 21.00 Wib.

Arsenal vs Watford disiarkan langsung (live) Beinsport 3. Arsenal vs Watford'>Live Streaming Arsenal vs Watford juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.com

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Arsenal vs Watford'>Live Streaming Arsenal vs Watford via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang laga Arsenal vs Watford, pelatih Arsenal, Unai Emery, menegaskan tidak ada masalah dalam kontrak baru gelandang Aaron Ramsey meski terdapat beberapa hal yang menentukan.

Kontrak pemain asal Wales itu akan berakhir pada musim panas mendatang, dia berpeluang meninggalkan Arsenal dengan status bebas transfer.

Baca: Jadwal Live Streaming Final Korea Open 2018 Minggu (29/9) Tommy Sugiarto vs Chou Tien Chen

Baca: Hasil West Ham Vs Manchester United - Paul Pogba Cs Tertinggal 2 Gol di Babak Pertama, Skor 2-0

Baca: Hasil Babak 1 West Ham vs Manchester United Liga Inggris Pekan 7: Skor 2-0, MU Tertinggal

Baca: Hasil Babak 1 West Ham vs Manchester United Liga Inggris Pekan 7: Skor 2-0, MU Tertinggal

Dilansir dari Metro melalui Bolasport.com, terkait hal tersebut, sang pemain diharapkan menerima perpanjang kontrak dari The Gunners.

Meski demikian kontrak baru untuk Ramsey tergantung dengan penampilan yang ditunjukkan sang pemain.

Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan pelatih Arsenal, Unai Emery, yang menginginkan Ramsey menampilkan performa terbaiknya saat Arsenal menjamu Watford, Sabtu (29/9/2018).

"Fokus pada besok, besok saya mau dan kami ingin penampilan terbaiknya," ucap Unai Emery.

"Mungkinkah ini akan mempengaruhi penampilannya? Saya pikir tidak. Saya ingin memiliki persiapan terbaik baginya, untuk mentalitas dan kualitasnya agar dapat memberikan penampilan terbaik untuk kami dan menang," ucap Emery lagi.

Baca: Siaran Langsung (Live) RCTI, Chelsea Vs Liverpool, Andalkan 2 Penjaga Gawang Senilai 2,49 triliun