Live RCTI! Cara Nonton Live Streaming Chelsea vs Liverpool Liga Inggris Pekan 7 di HP Malam Ini

Jadwal Chelsea vs Liverpool Live RCTI Liga Inggris Pekan 7 (instagram RCTISports)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Chelsea vs Liverpool dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 7 malam ini akan mempertemukan Chelsea vs Liverpool. Pertandingan Chelsea vs Liverpool live RCTI akan dimulai pada Sabtu (29/9/2018) pukul 23.30 Wib.

Chelsea vs Liverpool disiarkan langsung (live) RCTI. Live Streaming Chelsea vs Liverpool juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 1 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Chelsea vs Liverpool via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang Chelsea vs Liverpool, Manajer Liverpool, Juergen Klopp, tidak sependapat dengan sebagian besar prediksi yang muncul, termasuk dari Maurizio Sarri, arsitek Chelsea yang menjadi lawan mereka pada Sabtu (29/9/2018).

Sarri menyebut hanya ada dua favorit utama juara Premier League 2018-2019, yakni juara bertahan Manchester City dan pemimpin klasemen sementara Liverpool.

Kata Klopp, Chelsea juga favorit. Alasan pria asal Jerman itu adalah Chelsea memiliki pelatih hebat dan pemain-pemain yang telah terbukti mampu membawa tim menjadi juara Premier League.

"Orang-orang selalu berbicara tentang Manchester City dan benar-benar melupakan Chelsea. Tim ini benar-benar berpengalaman, pernah merengkuh gelar sebelumnya - 80 persen menjadi juara dua kali, dan mereka tahu bagaimana cara kerjanya. Tim yang sangat kuat," kata Klopp yang dikutip dari Daily Mail melalui Bolasport.com.

Faktanya, di klasemen sementara Chelsea tidak tertinggal jauh dari Man City dan Liverpool. Pasukan Sarri selalu menang di lima laga sebelum rekor sempurna mereka dihentikan West Ham pada pekan lalu dengan skor 0-0.

Di klasemen sementara Liverpool memimpin sendirian. Pasukan Klopp mengoleksi 18 poin setelah selalu menang dalam enam pertandingan pertama musim ini.

City berada di peringkat kedua dengan 16 poin melalui pencapaian lima kali menang dan sekali seri. Pada Sabtu ini, sangat mungkin orang-orang menjadi sepakat dengan Klopp bahwa Chelsea akan membuat perburuan trofi juara Premier League 2018-2019 bukanlah balapan dua kuda pacu antara Man City dan Liverpool saja.