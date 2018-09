Live Streaming SCTV! Link Live Streaming Real Madrid vs Atletico Madrid Liga Spanyol Pekan 7

Jadwal Real Madrid vs Atletico Madrid Live SCTV Liga Spanyol Pekan 7

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming Real Madrid vs Atletico Madrid dalam pertandingan liga spanyol pekan 7 bakal tersaji pada Minggu (30/9/2018) dini hari waktu Indonesia yang disiarkan langsung SCTV (Live SCTV) dan Beinsport 3.

Selain disiarkan langsung oleh SCTV lewat tayangan televisi, laga Real Madrid vs Atletico Madrid bisa diakses melalui live streaming SCTV, beinsport.com dan vidio.com pukul 01.30 Wib (Link live streaming Real Madrid vs Atletico Madrid ada di akhir berita)

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Real Madrid vs Atletico Madrid via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Real Madrid membawa satu kekhawatiran jelang laga melawan rival sekota mereka, Atletico Madrid, pada pekan ke-7 Liga Spanyol, Minggu (30/9/2018) pukul 01.45 WIB.

Baca: Live RCTI! Cara Nonton Live Streaming Chelsea vs Liverpool Liga Inggris Pekan 7 di HP Malam Ini

Baca: Live Streaming Final Korea Open 2018, Chou Tien Chen Sudah Punya Bekal Hadapi Tommy Sugiarto

Baca: Susunan Pemain Barcelona Vs Athletic Bilbao - Pelatih Barca Cadangkan Lionel Messi, Live SCTV

Lini serang tim asuhan Julen Lopetegui mengalami ketumpulan dalam dua laga terakhir yang mereka lakoni.

Hal ini ternyata tak membuat Julen Lopetegui khawatir.

"Anda bisa melihat data dari berbagai sudut pandang, tetapi kami juga membuat banyak peluang," ujar Lopetegui seperti dilansir dari Four Four Two melalui bolasport.com.

"Kami akan terus melakukannya dan Real Madrid selalu mampu mencetak gol," kata Lopetegui menambahkan. Real Madrid hanya mencetak satu gol dalam dua laga terakhir mereka di Liga Spanyol dan kebobolan tiga kali.

Mereka hanya mampu menang 1-0 atas Espanyol pada pekan ke-5.

Setelah itu, Real Madrid justru kalah 0-3 dari Sevilla pada pekan ke-6.

Baca: Hasil West Ham vs Manchester United, Rashford Cetak Gol, Man United Kalah, Skor Akhir 1-3

Baca: Timnas U-16 Indonesia vs Australia, Penyerang Tajam Milik Australia Uji Benteng Garuda

Baca: Siaran Langsung (Live) RCTI, Chelsea Vs Liverpool, Andalkan 2 Penjaga Gawang Senilai 2,49 triliun