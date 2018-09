SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Indosiar Arema FC vs Madura United, Laga Amal buat Haringga Sirla

Arema FC vs Madura Unit

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung, Live streaming Indosiar Arema FC vs Madura United dalam laga amal untuk mendiang Haringga Sirila di Indosiar, Sabtu (29/9/2018) malam.

Live streaming Arema FC vs Madura United Liga 1 2018 dapat disaksikan (Live) di website Indosiar atau streaming vidio.com.

Laga Arema FC vs Madura United tersebut merupakan pertandingan amal untuk Haringga Sirla. Haringga Sirla merupakan anggota The Jak Mania yang tewas dikeroyok oleh oknum Bobotoh sebelum laga Persib Bandung Vs Persija Jakarta di Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (23/9/2018).

Karena kejadian tersebut, Arema FC dan Madura United sepakan untuk menggelar pertandingan amal.

Hasil dari penjualan tiket nantinya akan disumbangkan kepada keluarga Haringga Sirla. Dalam laga tersebut nantinya juga akan dihadiri oleh 18 manajer klub Liga 1 2018 dan melakukan doa bersama.

Dalam akun instagram resmi Liga 1 2018 juga mengajak supaya tidak ada lagi kekerasan dalam sepak bola. "Sebagai wujud duka kita, kedua tim Besar Asal Jatim ini menyatukan semangat untuk respect terhadap tragedi kemanusiaan ini. Hentikan kekerasan, hentikan rivalitas negatif. Sepakbola Kita Adalah Corong Perdamaian, Corong Saling Cinta," tulisnya.

Sabtu, 29 September 2018 pukul 18.00 wib.

Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang

Keterangan : link live streaming Arema FC vs Madura United hanya informasi untuk pembaca.

Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggung jawab terhadap copyrights dan kualitas siaran live streaming Indosiar Arema FC vs Madura United

Penjualan tiket akan didonasikan:

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)