2 Anggota Super Junior dan Henry Ex Suju Ungkap Duka ke Korban Gempa Donggala dan Palu Sulteng

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, tepatnya di Donggala dan Palu membuat banyak kalangan prihatin.

Tak hanya warga Indonesia, khususnya mereka yang terdampak, namun juga beberapa selebriti mancanegara turut menunjukkan rasa belasungkawa mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh tiga anggota boyband Korea Selatan, Super Junior ini melalui media sosial masing-masing.

Mereka adalah Choi Siwon, Yesung dan Henry Lau.

Siwon di Twitternya menuliskan dua status ucapan dukanya kepada korban gempa dan tsunami Sulawesi tersebut, Sabtu (29/9/2018).

Satu dalam Bahasa Inggris dan satu lagi dalam Bahasa Korea.

“I want to express my deepest condolence to significant deaths and victims of recent earthquake and tsunami that hit the northern part of Sulawesi Island, Indonesia. Hope the nations to recover as soon as possible and my heart will be with them. #prayforindonesia,” tulisnya yang berarti dia sangat bersedih atas musibah ini dan berharap kondisi segera pulih.

Sementara Henry Lau menuliskan ini di Instagram Story-nya “My prayers and thoughts are with the people of Sulawesi. Hoping for a speedy recovery.”

Mantan anggota Super Junior M ini mendoakan para korban gempa dan tsunami di Sulawesi serta kondisi segera pulih.

Berbeda dari kedua rekannya, Yesung yang juga turut berduka, menuliskan ungkapan sedihnya dalam Bahasa Indonesia.

Sejak penampilan Super Junior di closing atau penutupan Asian Games 2018 lalu di Jakarta, Yesung memang ada beberapa kali membuat status di media sosial dalam Bahasa Indonesia.

Kemampuannya berbahasa Indonesia pun dipuji banyak penggemarnya.

Kali ini, dia kembali membuat status dalam Bahasa Indonesia untuk para korban gempa dan tsunami Donggala dan Palu.

“Saya akan berdoa untuk Anda #prayforpalu #prayforindonesia,” tulisnya di Instagram dalam postingan berupa gambar Pulau Sulawesi bewarna merah putih, Sabtu (29/9/2018).

(banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)