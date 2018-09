Live Fox Sports 2! Jepang vs Oman Perempat Final Piala AFC U-16 2018 - Lawan Timnas U-16 Indonesia?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (live) Timnas U-16 Jepang vs Oman di Perempat Final Piala AFC U-16 2018 atau Piala Asia U-16 2018 tersaji, Minggu (30/10/2018) sore.

Pertandingan Timnas U-16 Jepang vs Oman di Perempat Final Piala AFC U-16 2018 tak disiarkan langsung dan live streaming MNC TV, tapi Fox Sports 2. Sedangkan live streaming Timnas U-16 Jepang vs Oman dapat diakses via foxsportsasia.com.

Langkah Timnas U-16 Indonesia untuk melaju ke final Piala Asia U-16 2018 sangat berat.

Pertama, tim besutan Fakhri Husaini itu akan berhadapan dengan Timnas U-16 Australia di perempat final.

Kedua tim akan bertanding di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (1/10/2018).

Kick-off laga tersebut pukul 15.30 WIB dan disiarkan langsung oleh MNCTV.

Timnas U-16 Indonesia lolos ke perempat final setelah berhasil menjadi juara Grup C dengan 5 poin dari tiga laga (1x menang dan 2x seri).

Sedangkan Timnas U-16 Australia merupakan runner-up Grup D dengan torehan 6 poin (2x menang dan 1x kalah).

Apabila Timnas U-16 Indonesia mampu menaklukkan Timnas U-16 Australia, lawan David Maulana dkk di semifinal akan jauh lebih berat.

Mereka akan bertemu dengan pemenang laga Timnas U-16 Jepang versus Timnas U-16 Oman.

Laga Timnas U-16 Jepang versus Timnas U-16 akan berlangsung lebih dulu, yakni 30 September 2018 pukul 15.30 WIB.