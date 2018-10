Ekspor Bahan Bakar Mineral Kalsel Turun Sebesar 17, 46 persen, Impor Malah Naik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Nilai ekspor melalui pelabuhan di Kalimantan Selatan selama Agustus 2018 mencapai US 739,89 juta dolar atau turun 17,46 persen dibanding ekspor Juli 2018 yang mencapai 896,44 juta US Dollar dan naik 12,96 persen.

Jika dibandingkan dengan nilai ekspor bulan Agustus 2017 yang mencapai US 655,01 juta Dollar.

Nilai impor Kalimantan Selatan pada Agustus 2018 sebesar 186,20 juta US Dollar atau naik sebesar 17,44 persen dibanding impor bulan Juli 2018 yang mencapai 158 koma 55 juta US Dollar. Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai impor bulan Agustus 2017, nilai tersebut naik sebesar 130,22 persen dengan nilai 80,88 juta US Dollar.

"Artinya perkembangan ekspor Kalimantan Selatan pada Agustus kemarin turun 17, 46 persen dan impor naik 17,44 persen," terang kepala BPS Kalsel Diah Utami kepada Banjarmasinpost.co.id dalam jumpa pers, Senin (01/10/2018).

Yang utama penyumbang ekspor terbesar Kalimantan Selatan pada Agustus 2018 diperoleh dari kelompok bahan bakar mineral dengan nilai USD 622,51 juta. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 15,35 persen dibanding ekspor Juli 2018 yang mencapai USD 735,40 juta.

Sementara di urutan ke dua yaitu lemak dan minyak hewani dan nabati yang menyumbang ekspor dengan nilai USD 104,99 juta yang mengalami penurunan sebesar 22,11 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Di urutan ketiga adalah kelompok kayu koma barang dari kayu dengan nilai ekspor USD 4,96 juta yang turun sebanyak 42, 23 persen dibanding Juli 2018. (Banjarmasinpost.co.id/milna)