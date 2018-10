Live Fox Sports 2! Timnas U-16 Korea Selatan vs India Perempat Final Piala AFC U-16 2018

Timnas U-16 Korea Selatan vs India di Piala AFC U-16 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Timnas U-16 Korea Selatan vs India akan tersaji pada Perempat Final Piala AFC U-16 2018 atau Piala Asia U-16 2018, Senin (1/10/2018) malam. Sayang laga ini tak disiarkan langsung dan live streaming MNC TV.

Dijadwalkan, laga Timnas U-16 Korea Selatan vs India (Korsel vs India) akan tersaji pada Perempat Final Piala AFC U-16 2018 disiarkan langsung Fox Sports 2. Sedangkan live streaming bisa diakses via foxsportsasia.com.

Jepang dan Tajikistan telah memastikan tempat di babak semifinal Piala Asia AFC U16 Championship 2018 Malaysia, Minggu (30/9/2018).

Kedua negara ini juga menjadi wakil Benua Asia lolos langsung Piala Dunia U17 Peri 2019.

Kemudian, Senin (01/10/2018) ini, dihelat dua laga perempat final antara Indonesia Vs Australia dan Korea Selatan kontra India.

Pemenang laga ini bakal menyusul ke semifinal AFC U16 Championship 2018 dan lolos langsung piala dunia menyusul Jepang dan Tajikistan.

Khusus laga Korea Selatan Vs India, di atas kertas menjadi milik Korea Selatan.

Prediksi tersebut berdasarkan pencapaian apik Korsel di babak penyisihan grup D.

Korea Selatan menutup laga penyisihan grup dengan meraih kemenangan 2-0 dari Irak, di Stadion UM Arena, Kuala Lumpur, Jumat (28/9/2018) lalu.

Dengan hasil itu, Korea Selatan masuk perempat final sebagai juara Grup D dengan nilai sembilan dari tiga laga.