Mau Nikmati Makanan Asia Tenggara dengan Cita Rasa Aslinya? Datang ke Tempat Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Untuk pertama kalinya promosi jajanan kaki lima dari kawasan Asia Tenggara disajikan dalam suasana dan cita rasa aslinya.

Nasi Kandar, Char Kwey Tiau, Popiah atau Bhan Mi semuanya diracik langsung, hangat mengepul. Kesempatan istimewa buat memanjakan lidah ini sayang dilewatkan!



Pernah jajan Bhan Mi di Hanoi atau menikmati laksa asam di Penang dan Khao Man Gai di Bangkok? Kalau belum, tak usah penasaran.

Datang saja ke Tanuhi Pooldeck yang berlokasi di lantai 3 Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru Kalimantan Selatan setiap Malam Sabtu dan Malam Minggu selama bulan Oktober 2018.

"Promosi ini untuk mengenalkan keseruan dan kelezatan jajanan kaki lima ala Asia Tenggara dan sekaligus menanggapi antusiasme tamu untuk mencicipi aneka makanan Asia Tenggara dengan cita rasa aslinya," demikian jelas Bebep Hikmawan F&B Manager Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru.



Nuansa Asia langsung terasa begitu kuat saat berada di area Tanuhi Pooldeck, sepeda ontel dan aneka jajaran bahan-bahan makanan khas Asia pun memenuhi tiap sudut ruangan. Ditambah aneka gerobak makanan khas jajanan kaki lima menambah nuansa kental Asia yang hangat dan akrab.



Petualangan kuliner kaki lima ini bisa diawali dengan minuman khas, teh tarik, kopi Vietnam atau Thai Ice Tea. Teh dan kopi yang didatangkan langsung dari Thai dan Vietnam membuat rasa minuman ini segar dan sedap seperti aslinya.



Ada gerai Pho Bo, mi kuah daging Vietnam, persis seperti negara asalnya. Aneka bahan disajikan lengkap, mi beras yang berbentuk silinder kecil, daun kemangi, tauge, daun mint, dengan pilihan isi irisan daging sapi, kikil atau otot sapi. Disiram kaldu sapi panas dan ditambah irisan cabai rawit segar dan kecap asin.



Jika masih kangen jajanan Vietnam, bisa mampir ke gerobak Bhan Mi, Sandwich khas Vietnam yang berupa irisan tipis roti Perancis yang diberi isi ayam panggang, saus kecap, daun ketumbar dan irisan kasar cabai rawit. Semuanya segar, karena diracik langsung saat dipesan.

Kalau ingin mencoba jajanan dari Thailand, bisa mencicipi Khao Man Gai, nasi ayam hainan gaya Thai, Gae Kiew Wan Gai (kari hijau ayam) atau Massaman (daging tumis Thai). Dari dapur Malaysia, ada Laksa Asam, laksa khas Penang yang berkuah asam segar, nasi Kandar, nasi gurih dengan lauk kari merah ayam, kari kambing dan roti canai.



Buat penggemar bakut the khas Singapura, bisa mampir ke gerai bakut yang menawarkan berbagai isian. Atau mencicipi char kwey tiu khas Singapura yang memakai campuran kerang dan popiah yang segar dan padat isinya.



Dari koleksi jajanan kaki lima, Anda bisa mencicipi lotek, gado-gado, mi tek-tek, mi bakso, bakcang hingga rujak cingur. Juga es lilin, es doger, es campur dan aneka jajanan pasar lainnya. Khusus untuk jajan pasar, jangan lewatkan pisang goreng yang bersalut adonan tipis garing dan disajikan dengan aneka pilihan topping. Pisang goreng ini dibuat saat akan dimakan sehingga rasanya krenyes gurih renyah, dan pastinya keseluruhan jajanan kaki lima ini 100% Halal.



Slruupp... sudah tak bisa menahan air liur? Segera saja mampir ke Tanuhi Pooldeck Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru. Menu all u can eat ini ditawarkan dengan harga Rp. 100.000net/orang. (banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)