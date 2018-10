Ini Penampakan Auditorium ULM di Banjarbaru, Sutarto Hadi : Tahun Depan Wisuda di Sana

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Jadi kado Dies natalis ULM, Setelah berdiri 60 tahun ULM memiliki gedung Auditorium sendiri.

Auditorium ULM di Banjarbaru. Ya, salahsatu gedung dari 12 gedung baru dan infrastruktur ULM dalam proyek Islamic Development Bank (IDB) 7 in 1. Dengan adanya gedung baru ini tahun depan wisuda ULM sudah bisa digelar di Banjarbaru.

"Tahun depan wisuda di sana (Auditorium)," ucap Rektor universitas Lambung Mangkurat (ULM) Sutarto Hadi kepada reporter banjarmasinpost.co.id, Selasa (2/10/2018).

Baca: BKN Beberkan Tips Sukses Login Akun Pendaftaran CPNS 2018 via sscn.bkn.go.id, 90 Ribu Diverifikasi

Baca: Lagi, Gempa Bumi Guncang Donggala Hari Ini Selasa (2/10/2018), BMKG: 5 SR dan 3,8 SR

Baca: Ribuan Rumah Ambles Saat Gempa Donggala dan Tsunami di Palu Terjadi, BNPB : 844 Orang Meninggal

Auditorium ULM indah banget dipotret pakai drone, suasana Simpangempat Banjarbaru jadi beda banget. Tampak bangunan sudah begitu jelas fisik pembangunannya. Menghadap tugu bundaran Simpangempat.

Seperti diketahui, Proyek yang direncanakan sudah sejak lama ini membangun 10 gedung baru di Banjarmasin yaitu, Faculty of Economics Lecture Theater (1575 m2/ l lt), Social Science Laboratorium (667 m2/ 2 lt), Match & Science Laboratorium (440 m2/ 2 lt), Integrated & Science laboratorium (1551 m2/ 1 lt), General Building (Library, Student Activity Centre, Lecture Theater) masing-masing 1 lantai, Faculty Of Social & Politics Lecture Building (3956m2/4lt), Faculty Of Law Lecture Building (2644m2/2

lt), Faculty Of Economics Post Graduate (2538 m2/ 2 lt).

Baca: Foto yang Diupload di Akun Pendaftaran CPNS 2018 via sscn.bkn.go.id Berbeda, Ini Penjelasan BKN

Baca: Jadwal Liga Champion 2018/2019 matchday 2 Live RCTI Selasa (2/10), Juventus, MU, Barcelona Main

Sedangkan untuk di Banjarbaru dua gedung baru yaitu Auditorium (7.559 meter persegi) dan Sport Center (1.000 meter persegi).

Dengan menggunakan dana kurang lebih Rp 380 miliar.

(banjarmasinpost.co.id/ nia kurniawan)