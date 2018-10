Jadwal Liga Champions Siaran Langsung RCTI & K-Vision Manchester United vs Valencia, Pogba Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan jadwal siaran langsung RCTI Liga Champions dini hari nanti akan mempertemukan Manchester United vs Valencia. Pertandingan Manchester United vs Valencia akan dimulai pada Rabu (3/10/2018) pukul 02.00 Wib.

Manchester United vs Valencia disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Live Streaming Manchester United vs Valencia juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, totalsportek.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Manchester United akan menghadapi Valencia dalam pekan kedua penyisihan Grup H Liga Champions, Rabu (3/10/2018) pukul 02.00 WIB yang akan disiarkan secara live di RCTI.

Gelandang Manchester United, Paul Pogba, kembali menjadi tumpuan dalam laga versus Valencia pada matchday kedua Liga Champions, Selasa (2/10/2018).

Baca: Jadwal Liga Champions 2018/2019 - Juventus vs Young Boys & Manchester United vs Valencia Live RCTI

Baca: Prediksi, Statistik & Jadwal Live RCTI Juventus vs Young Boys di Liga Champions Malam Ini

Paul Pogba menjadi satu-satunya pemain yang terlibat dalam empat gol terakhir Manchester United di Liga Champions. Yang terbaru, Pogba terlibat dalam semua gol kala Manchester United mengalahkan Young Boys di matchday pertama.

Pogba saat itu mampu mencetak dua gol dan membukukan satu assist. Tuah Pogba kembali diharapkan kala Manchester United menjamu Valencia. Apalagi, Manchester United memiliki rekor yang kurang baik saat menghadapi Valencia.

Kedua klub telah berjumpa delapan kali di kompetisi Benua Eropa. Dalam total pertemuan tersebut, Manchester United menang dua kali, kalah sekali, dan lima laga lain berakhir imbang. Manchester United sudah memulai Liga Champions musim ini dengan cukup mulus.

Baca: Update Jadwal Siaran Langsung Liga Champions RCTI Matchday 2, Juventus vs Young Boys, MU vs Valencia

Baca: Live K Vision! Jadwal Siaran Langsung CSKA Moscow vs Real Madrid Liga Champion Malam Ini

Kini Pogba menjadi tumpuan untuk kelancaran Man United mencetak gol ke lawan-lawan yang lain.

Jadwal Matchday 2 Liga Champions 2018/2019 :

Selasa, 02 Oktober 2018

Hoffenheim vs Man City | 23:55 WIB

Juventus vs Young Boys | 23:55 WIB (RCTI)

Rabu, 03 Oktober 2018

AEK Athens vs Benica | 02:00 WIB

Bayern Munchen vs Ajax | 02:00 WIB (Delay pukul 04.00 WIB di RCTI)

Lyon vs Shakhtar Donetsk | 02:00 WIB

AS Roma vs Plzen | 02:00 WIB

CSKA Moskow vs Real Madrid | 02:00 WIB

Manchester United vs Valencia | 02:00 WIB (RCTI)

PSG vs Crvena Zvezda | 23:55 WIB (RCTI)

Lokomotiv Moskow vs Schalke | 23:55 WIB

Kamis, 04 Oktober 2018

Dortmund vs AS Monaco | 02:00 WIB

Atl Madrid vs Club Brugge | 02:00 WIB

PSV Eindhoven vs Inter Milan | 02:00 WIB

Tottenham vs Barcelona | 02:00 WIB (RCTI)

Napoli vs Liverpool | 02:00 WIB (Delay pukul 04.00 WIB di RCTI)

FC Porto vs Galatasaray | 02:00 WIB

Catatan : Jadwal Siaran Langsung Liga Champions di RCTI Bisa Berubah Sewaktu-waktu

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)