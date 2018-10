Garuda Indonesia Travel Fair Tawarkan Harga Terbaik, Diskon hingga 50 persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah absen cukup lama melaksanakan Garuda Indonesia Travel Fair (GATF), kini Garuda Indonesia kantor cabang Banjarmasin menggandeng BNI sebagai bank partner menggelar kembali GATF 2018.

Tahun ini Garuda Indonesia mengusung tema More For Less: 3 juta kursi untuk Anda, terbang hemat hingga 50 persen ke 69 destinasi demostik dan 22 destinasi internasional.

GATF 2018 ini merupakan wujud komitmen Garuda Indonesia yang secara berkelanjutan turut mendorong pertumbuhan pariwisata di Indonesia.

Dijelaskan Generan Manager Garuda Indonesia Cabang Banjarmasin, Henny Nurcahyani, GATF 2018 akan dilaksanakan di Atrium Utama Lantai 1 Duta Mall Banjarmasin.

Henny mengatakan GATF akan akan diselenggarakan selama tiga hari pada Jumat (5/10/2018) hingga Minggu (7/10/2018).

"Kami menargetkan total transaksi sebesar Rp 7 miliar dan 15.000 pengunjung selama tiga hari pelaksanaan tersebut," kata dia.

Ia menuturkan GATF merupakan momen yang sangat baik bagi para pelanggan untuk mencari tiket ke destinasi favorit.

"Pada kesempatan GATF inilah Garuda Indonesia memberikan harga yang sangat murah dan terbaik," ungkapnya.

Ia menambahkan di luar event GATF tidak ada harga terbaik dan termurah yang diberikan.

"Biasanya GATF dilaksanakan dua kali setahun, pada awal April dan awal Oktober. Nah di dua event tersebut harga terbaik ditawarkan, di luar itu tidak ada harga terbaik ini," terangnya.

Lebih lanjut Henny menerangkan harga terbaik yang ditawarkan baik dari perjalanan Banjarmasin dan sekitarnya, maupun destinasi-destinasi menarik di dalam maupun luar negeri.

"Harapan kami dengan adanya GATF ini dapat memfasilitasi para pelanggan dalam merencanakan perjalanannya," imbuhnya.

(Banjarmasinpost.co.id/ Muhammad Maulana)