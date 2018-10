Ikan Kembung di Pasar Kalindo Banjarmasin Naik Rp 7 Ribu Per Kg Sejak Tiga Hari Lalu, Ini Sebabnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Beberapa harga ikan laut di Pasar Kalindo Banjarmasin ada yang mengalami kenaikan, Rabu (3/10/2018) pagi.

Satu di antara pedagang ikan, Rohana, yang kebanyakan menjual ikan-ikan laut seperti peda atau cumi mengatakan, ada ikan yang mengalami kenaikan khususnya ikan kembung.

"Harga ikan setiap harinya selalu berbeda, setiap harinya sering mengalami perubahan. Tergantung harga dari distributornya" jelasnya.

Ia menambahkan yang saat ini mengalami kenaikan yakni ikan kembung yang sebelumnya dijual Rp 28 ribu perkilogram, naik menjadi Rp 35 ribu perkilogram.

"Sejak tiga hari ini sudah mulai naik, tapi harga ikan-ikan yang lain masih stabil," ungkapnya.

Ia merincikan saat ini menjual ikan pada Rp 48 ribu per kilogram, bawal Rp 60 ribu per kilogram, ikan lajang Rp 35 ribu per kilogram, ikan cermin Rp 38 ribu per kilogram, dan cumi Rp 50 ribu per kilogram.

"Kalau harga ikan laut yang lain masih normal, kecuali ikan kembung yang naik Rp 7 ribu," ungkapnya.

(Banjarmasinpost.co.id/ Muhammad Maulana)