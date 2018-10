Jadwal Live RCTI, Statistik & Prediksi Tottenham Hotspur vs Barcelona di Liga Champion Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champion 2018/2018 malam ini menyajikan Tottenham Hotspur vs Barcelona. Laga Tottenham Hotspur vs Barcelona dijadwalkan disiarkan langsung RCTI, Kamis (4/10/2018) pukul 02.00 WIB.

Dijadwalkan, pertandingan Tottenham Hotspur vs Barcelonadi Liga Champion juga disiarkan secara live streaming RCTI dan Metube.id.

Diprediksi, laga Tottenham Hotspur vs Barcelona di Liga Champion ini berlangsung seru.

Pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, mengaku tak memiliki strategi khusus untuk memblokir pergerakan megabintang Barcelona, Lionel Messi, di Liga Champions.

Baca: Jadwal Live & Prediksi Napoli vs Liverpool Liga Champion Pekan 2 Malam ini

Baca: Gunung Soputan di Sulawesi Utara Meletus, Keluarkan Abu Vulkanik 4000 Meter, Ini Kata BNPB

Baca: Jadwal Liga 1 2018 Pekan 25 - Persipura vs Persib dan Madura United vs Persija Live Indosiar

Baca: 28 Sanksi Komdis PSSI, Selain Persib Bandung Imbas Tewasnya The Jakmania Juga Persija & PSIS

Kamis (4/9/2018) dini hari WIB, Tottenham Hotspur akan menjamu FC Barcelona di Stadion Wembley, dalam laga pekan kedua penyisihan Grup B Liga Champions.

Menatap laga Liga Champions tersebut, Mauricio Pochettino menyatakan tak akan menyiapkan skema tertentu kepada pemainnya, demi mengadang kecepatan yang dimiliki Lionel Messi.

"Saya tak akan mencoba untuk mencari solusi," ujar Mauricio Pochettino kepada surat kabar Inggris, dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

"Namun, saya akan katakan kepada para pemain, 'Nikmatilah bermain menghadapi Messi, sebab Anda akan punya kesempatan bermain menghadapi salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola'," ucapnya.

Menurut pelatih asal Argentina itu, dengan demikian skuat Spurs akan memiliki sensasi membanggakan yang dapat dikenang.

"Laga ini tidak lebih mengkhawatirkan jika Anda bergairah dalam bermain. Sehingga Anda mengatakan, 'Oh saya bermain melawan Messi, saya menghadapi Diego Maradona, atau saya melawan Cristiano Ronaldo," katanya.